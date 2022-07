Chi è la fidanzata di Riki Marcuzzo?/ Le foto con Stephanie Bellarte: intanto la ex..

Torna questa sera su Italia 1 l’appuntamento con “Cornetto Battiti Live 2022”, il festival musicale ideato da Radio Norba e le cui emozioni vengono riproposte sul piccolo schermo in un ciclo di diverse serate: e nel cast di artisti che saliranno sul palco della oramai storica kermesse estiva ci sarà anche Riki, nome d’arte di Riccardo Marcuzzo, il 30enne cantante milanese diventato celebre nella scuola di “Amici” di Maria De Filippi e che nell’ultimo periodo sta monopolizzando le cronache di gossip per via della sua presunta, nuova relazione.

Come sappiamo, infatti, Riki in precedenza era fidanzato con la bellissima modella Ella Ayalon ma alcuni scatti apparsi di recente sul web hanno pizzicato il cantautore lombardo in compagnia di un’altra ragazza, tra effusioni e coccole. Apriti cielo e, come se non bastasse, a rinfocolare il gossip ci ha pensato non solo l’identità della donna al suo fianco, ovvero l’ex “Pupa” e influencer Stephanie Bellarte, ma pure il fatto la diretta interessata era fidanzata (o almeno così si pensava…) con Alessio Guidi. Da qui è nata una piccola querelle sui social che la Bellarte ha dovuto dirimere dicendo la verità, senza però aggiungere molto sulla presunta o meno storia cominciata con Riki. “Mi state domandando delle mie foto con un’altra persona… Sì, purtroppo io e Alessio ci siamo lasciati” ha sganciato la bomba l’influencer.

STEPHANIE BELLARTE E’ FIDANZATA CON RIKI? LEI: “HO LASCIATO ALESSIO GUIDI E…”

Insomma, due indizi non fanno una prova ma molti oramai pensano che Riki e Stephanie stiano assieme: tuttavia, ad aggiungere un po’ di pepe o, se si vuole, quel necessario tocco di ‘drama’ a questa love story estiva ci sta pensando la già citata Ella Ayalon che pur se oramai considerata la ex fiamma di Marcuzzo continua a mandargli degli emoticon a forma di cuore sui social. Che la modella abbia subodorato il pericolo dell’ingresso di una nuova donna nella vita del suo precedente fidanzato oppure si tratta -poco probabile…- di un gesto di approvazione della nuova compagna del cantante?

Intanto i diretti interessati non hanno avuto finora nulla da dire sui baci e le effusioni che si erano scambiati a beneficio dei fotografi: di certo c’è che il Secchione Alessio Guidi oramai rappresenta un lontano ricordo per la modella e influencer 22enne originaria di Pavia. “Ci teniamo molto alla nostra privacy e vi chiediamo di non insultare nessuno dei due” aveva scritto la Bellarte sui social nella Storia sopra citata, aggiungendo anche che “questa decisione è stata presa di comune accordo e ci vogliamo un gran bene, per questo abbiamo deciso di mantenere un rapporto civile” e poi un cuore spezzato a indicare che la decisione di lasciare Guidi (e forse di ricominciare subito con Riki) non sia stata presa tanto a cuor leggero dalla ragazza.











