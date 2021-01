Gallera via, totonomi Lombardia/ Rimpasto: Gian Vincenzo Zuccotti o Letizia Moratti

La nota della Lega che prende le distanze dall’assessore Giulio Gallera (per le dichiarazioni sui vaccini e i medici in ferie) è stata forse l’ultima “goccia”: i rapporti in Regione Lombardia tra l’assessore al Welfare e il gruppo dirigente del Presidente Attilio Fontana vengono dati in “rotta” da mesi, ma finora ogni iniziativa di sfiducia per il n.1 della Sanità lombarda era finita nel dimenticatoio.

La partenza al rilento sui vaccini anti-Covid, mista ai tanti mini-scontri degli scorsi mesi, avrebbe convinto il Carroccio (e il leader Salvini) a puntare sul rimpasto della squadra in vista dei prossimi 3 anni rimanenti di legislatura in Lombardia: e così, mentre a livello nazionale impazza il “totoministri” per l’eventuale crisi di Governo prossima, nella regione più colpita dal Covid-19 si profilano diversi “totonomi” su chi potrebbe prendere il posto dell’assessore al Welfare e Sanità lombarda. Due nomi su tutti vengono filtrati da retroscena e ricostruzioni giornalistiche su fonti del Pirellone: si tratta del professor Gian Vincenzo Zuccotti e dell’ex sindaco di Milano Letizia Moratti.

CHI AL POSTO DI GALLERA AL WELFARE LOMBARDIA

«Zuccotti è un bravissimo medico, primario del Buzzi e preside di medicina della Statale. È una eccellenza lombarda, è utilissimo per quello che sta facendo. Noi stiamo lavorando, non do giudizi sui nomi, però stiamo lavorando per avere entro la settimana una Lombardia che corre, che cura, che investe», lo ha detto questa mattina visitando l’Ospedale Fiera Milano il leader della Lega Matteo Salvini, facendo intuire che il rimpasto è ormai pronto ad essere lanciato con Zuccotti in rapida ascesa. Si tratta del Preside della Facoltà di Medicina della Statale oltre che primario di pediatria dell’ospedale Buzzi di Milano.

«Mi fermerò tutti i giorni necessari – aggiunge Salvini ai giornalisti – la Lombardia è il motore dell’Europa. Cerchiamo di fare le scelte migliori nei tempi più brevi possibili senza dibattiti e teatrini romani che in questo periodo sono stucchevoli». Gallera è in quota politica Forza Italia e si sta attendendo un accordo intrinseco tra Lega e Berlusconi per avere carta bianca nel sostituto del criticatissimo assessore alla Sanità. Se sembrano del tutto tramontati i nomi di Carlo Lucchina (ex dg Sanità sotto l’era Formigoni al Pirellone) e Gianluca Vago (già rettore della Statale e poi consigliere del Presidente Fontana), quello del classe 1957 Zuccotti sta risalendo le “quote” assieme a quello, a sorpresa, di Letizia Moratti. Per l’ex sindaco prima di Pisapia, oggi l’incarico prestigioso è la presidenza di Ubi Banca ma nei prossimi giorni parrebbe in “concorrenza” con il professore del Buzzi, mentre Gallera potrebbe essere semplicemente spostato di delega rimanendo così comunque in giunta: l’appuntamento è per il 19 gennaio prossimo, quando il Consiglio Regionale riaprirà le sedute dopo la pausa del Capodanno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA