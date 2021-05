RIPRESA?/ L’importanza di aiutare la classe media per fare ricca l’Italia

In Italia, nella classe media, sta il 67% delle persone. Loro, i più; io, il meno insieme al carezzevole paradosso fatto di lazzi e frizzi. Si, nel ’71 e i miei 20 anni, stavo da una parte: con chi penava, contro chi dall’altra faceva penare; in mezzo i detestabili che avevano più dei miei, meno degli altri ma… a loro andava bene così. Ora come allora i moderati stanno in mezzo, votano per chi garantisce, con calma, che potrebbe andare pure meglio. Va meglio, mangiano e bevono, hanno la casa, vanno in vacanza, si muovono in auto.

Già, mentre li detestavo accade pure che, di soppiatto vennero cambiate le carte in tavola (salta la convertibilità della moneta con l’oro, viene stampato denaro ad libitum; il debito pure). Debito in tutte le forme venne offerto, come se piovesse; magari a debito, i penanti diminuirono, la classe media aumentò. La mia sinistra non governava; la “maggioranza silenziosa” sì!

Quei detestabili “piccolo borghesi” stavano vincendo contro quell’austerità per la quale Berlinguer, tre anni dopo il ’71, si era speso ed io, conformato, mi spendevo per attribuire ragioni e torti. Loro, smodati, avevano cominciato a vestire alla moda che passa di moda, ad andare sovrappeso; avevano ingurgitato, senza batter ciglio, il senso prodotto da quei neofilosofi del marketing, si sono tolti la sete con gin fizz pubblicitari, ma tant’è. Se s’ha da spendere hai pur bisogno che qualcuno ti suggerisca come farlo. Io no, me ne frego.

Cavolo però, sembrava non s’avesse da far altro che spendere. Poi di colpo mi avvidi: dentro l’Economia dei consumi, non con il capitale, né con il lavoro si genera ricchezza per tutti; con la spesa invece sì, poi con l’Iva viene rifocillato pure quel Pantalone che ti serve i servizi; il risparmio l’investi per pagare la spesa in conto capitale delle imprese. Loro, insomma, lo facevano; pur’oggi, magari a debito, lo fanno!

Beh, così posso continuare a star sulle mie. Sì, mentre loro continuano, io mi faccio bello: con ancora in dosso il cachemirino, un pensare, il dire e un fare fatto così. Ecco, oggi per tutto questo, chiedo loro venia!

