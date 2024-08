Rischio attentato al concerto della super star Taylor Swift? Così pare, dal momento che a Vienna, in Austria, un ragazzo di diciannove anni è stato arrestato. Il sospettato sarebbe un simpatizzante dell’Isis e secondo le indagini delle autorità austriaca, aveva in mente un attacco al concerto della cantante americana Taylor Swift, attesa a Vienna nel fine settimana.

Omicidio Simonetta Cesaroni Via Poma/ Chi sono i sospettati: Raniero Busco, Federico Valle e Pietro Vanacore

Dunque, il vertice della sicurezza austriaco Franz Ruf, in una conferenza stampa, ha spiegato che il diciannovenne aveva giurato fedeltà allo stato islamico nelle ultime settimane. E ha parlato nella fattispecie di “atti preparatori incentrati sui concerti di Taylor Swift a Vienna”. Insomma, un quadro abbastanza inquietante in vista del concerto della cantante, ma a questo punto pare si possa tirare un sospiro di sollievo e parlare di pericolo scampato.

Omicidio Simonetta Cesaroni, le piste alternative/ Dall'ipotesi del serial killer alla Banda della Magliana

Rischio attentato al concerto di Taylor Swift in Austria? “Pericolo astratto”, ma…

Stando alle ricostruzioni media, sarebbero state sequestrate delle sostanze chimiche nell’abitazione del diciannovenne e si indaga anche sui contatti allacciati dal sospettato nelle ultime settimane. Infatti una seconda persona sarebbe stata arrestata a Vienna e in queste ore i controlli si sono intensificati in città, soprattutto in vista del concerto dei prossimi giorni di Taylor Swift che si esibirà venerdì e sabato sera.

Per il grande concerto della stella americana sono previsti complessivamente centotrenta mila spettatori. E’ chiaro che da qui alle prossime ore le misure di sicurezza verranno irrigidite e che l’attenzione sarà ancora più alta per quello che è stata comunque definito un “pericolo astratto”. Le autorità austriache prenderanno tutte le misure precauzionali necessarie per garantire la sicurezza ai concerti previsti nel fine settimana.

Estrazione Million Day di oggi 7 agosto 2024/ I numeri vincenti delle cinquine delle 20.30