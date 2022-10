Risparmiare in bolletta: lavatrice, frigo e ferro da stiro/ Consigli di Patty Neher

Alla luce dei numerosi aumenti della corrente elettrica così come del gas, sono molti coloro che stanno dispensando consigli per provare a risparmiare sulla bolletta, e fra questi vi è anche Patrizia Neher Patty, volto televisivo de I Fatti Vostri e grande esperta del settore. “Un’abitudine che ho ormai da anni – sottolinea Patty come si legge su Quotidiano.net –: prima di uscire di casa stacco sempre la corrente di tutti i piccoli elettrodomestici. Perché comunque una volta attaccati all’alimentatore il consumo c’è. Vale per la macchina del caffè, il forno a microonde, le luci, le lampade e la televisione. È bene farlo anche per ragioni di sicurezza. E poi se a fine anno risparmio 100 euro me li godo in altro modo”.

Alberto Clò: “C'è un nuovo ordine energetico mondiale”/ “Crisi? L'Ue ha le sue colpe”

Attenzione anche al frigorifero, la cui guarnizione deve essere sempre “funzionante”. Per verificarlo vi basterà inserire un foglio di carta: “se cade vuol dire che è allentata e c’è un dispendio di energia, quindi l’aria fredda esce”. Patrizia Neher Patt si sofferma anche su un’altra questione: “fare attenzione a non sovraccaricare il frigo o a lasciarlo troppo vuoto. Invece occorre disporre bene gli alimenti per non soffocare la refrigerazione”.

Liz Truss: “stop taglio tasse ai più ricchi, abbiamo capito”/ Uk, resta aliquota 45%

RISPARMIARE SULLE BOLLETTE, PATRIZIA NEHER PATTY: “LAVIAMO ECO A 30 GRADI”

Si passa poi alla lavatrice, altro elettrodomestico storicamente molto dispendioso che se usato nel migliore dei modi può far risparmiare un po’ di soldi in bolletta: “Usiamo il lavaggio eco a 30 gradi, quello che si conclude tranquillamente in mezz’ora. Siamo state abituate dalle nostre mamme a lavare tutto con acqua bollente, magari a 90 gradi con lunghi cicli. Oggi non serve più e nemmeno abbiamo il tempo di farlo”.

Per quanto riguarda il ferro da stiro, invece, bisognerebbe fare una selezione dei capi da stirare: “avanti con i tessuti misti e anche sintetici, che si lavano, si appendono e si indossano. Anche in questo caso, occorre adeguarsi e cambiare le abitudini con le quali siamo cresciuti”. Infine, Patrizia Neher Patty regala un consiglio romantico per risparmiare sulle bollette: “Venerdì, sabato o domenica propongo di cenare a lume di candela come si faceva una volta. Con le famiglie e i bimbi, è una cosa bellissima. In quell’ora spegniamo la tv, sediamoci a tavola e parliamo. Un risveglio necessario in vista di questo periodo davvero buio”.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 3 OTTOBRE 2022/ Tenaris a +2,6%

© RIPRODUZIONE RISERVATA