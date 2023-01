Rissa al concerto del trapper Paky a Perugia/ Video su TikTok: scattano le indagini

Una rissa è scoppiata al Gradisca Club di Perugia in occasione del concerto del rapper Paky. Il cantante si sarebbe dovuto esibire sabato sera, ma qualcosa è andato storto poco dopo che è salito sul palco. In base a quanto riportato da Umbria24, infatti, la serata sarebbe culminata con alcuni episodi di violenza. A testimoniarlo sono anche diversi video che sono stati pubblicati su Tik Tok dalle persone che erano presenti per assistere allo spettacolo, che tuttavia non è mai andato in scena nella sua interezza. Dopo quanto accaduto, infatti, l’ospite è andato via.

Magneti Masha e Orso nei covi di Messina Denaro/ La "clamorosa" scoperta dei media...

Non è chiaro il perché e tra chi la rissa si sia verificata all’interno del locale, ma pare che quest’ultimo abbia subito degli ingenti danni. A terra, infatti, sono stati trovati molti vetri rotti ed anche diverse apparecchiature sono state danneggiate. Il tutto a causa di alcune persone che si sono fisicamente affrontate durante il concerto.

Benzina, sciopero confermato 25-26 gennaio/ Minaccia utenti “pronti a stop del pieno”

Rissa al concerto del trapper Paky a Perugia: cosa è successo

Le persone che hanno assistito alla rissa al concerto del trapper Paky al Gradisca Club di Perugia hanno allertato le forze dell’ordine. Quando i Carabinieri sono intervenuti sul posto, tuttavia, i protagonisti delle violenze si erano già allontanati. I militari hanno potuto soltanto ascoltare le testimonianza di coloro che si sono ritrovati a vivere questa spiacevole esperienza da vicino. È per questo motivo che sono state avviate le indagini sulla vicenda. Probabilmente nelle prossime ore potranno anche essere utilizzate le numerose immagini pubblicate sui social network. Nessuno, per fortuna, sembrerebbe essere comunque rimasto ferito a seguito degli episodi di violenza.

LEGGI ANCHE:

Corano bruciato a Stoccolma davanti ambasciata turca/ Svezia rischia posto nella Nato

© RIPRODUZIONE RISERVATA