Ristoratore Bianchini vs Giarrusso/ “Ero in Fdi? Attacco stupido, non hai contenuti”

Clima di altissima tensione tra Paolo Bianchini, professione ristoratore, e il grillino Dino Giarrusso. Intervenuti entrambi a L’aria che tira, i due hanno avuto un duro confronto a causa nel corso del dibattito sull’emergenza economica che devono affrontare i ristoratori a causa della pandemia. L’esponente del M5s ha messo nel mirino il professionista a causa del suo passato politico…

Spesso critico nei confronti del governo, Bianchini è stato ripreso così da Giarrusso: «Bianchini lo conosco, mi farebbe piacere che quando lo presentiamo ricordiamo che era il capogruppo di Fratelli d’Italia a Viterbo, perché sembra solo un ristoratore ma era anche un politico come noi: è una cosa corretta da dire, per completezza di informazioni, la verità non va nascosta».

RISTORATORE BIANCHINI VS GIARRUSSO A L’ARIA CHE TIRA

L’attacco di Dino Giarrusso non è passato inosservato a Paolo Bianchini, che ha risposto per le rime: «Questa è una polemica sterile e stupida per chi non ha contenuti. Che io abbia fatto politica per 28 anni non c’entra nulla con il fatto che io lavoro nel mio ristorante da 20 anni e campo di quello. Fare il consigliere comunale a Viterbo non significa che non abbia potuto avere la possibilità di fare politica». Il ristoratore ha poi aggiunto: «Il 27 aprile 2020 mi sono dimesso per fare il presidente delle associazioni di categoria: questa è una polemica sterile e stupida per chi non ha argomenti».

