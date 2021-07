Risultati atletica/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: Tamberi e i 10000

RISULTATI ATLETICA, ATTESA PER LE QUALIFICAZIONI DI TAMBERI!

Primo giorno di gare allo Stadio Olimpico, arriveranno di conseguenza i primi risultati dell’atletica alle Olimpiadi Tokyo 2020 oggi, venerdì 30 luglio 2021. Sempre emozionante il momento in cui comincia l’avventura della “regina degli sport” alle Olimpiadi, va detto che per oggi i risultati dell’atletica leggera ci riserveranno però una sola finale e per il resto tantissimi turni di qualificazioni e batterie di molte discipline (compreso il salto in alto maschile con Gianmarco Tamberi), come è inevitabile che sia nel primo giorno di gara. Nei 10000 metri maschili invece si procede direttamente con la finale e di conseguenza parliamo subito di questa gara lunghissima e sempre affascinante, in programma alle ore 13.30 di oggi pomeriggio in Italia, le 20.30 locali di Tokyo. Il nome di spicco è l’ugandese Joshua Cheptegei, che è naturalmente il nome di riferimento con il suo tempo di 26’11”00 che lo colloca al primo posto del ranking mondiale e nei panni del grande favorito per l’oro che aprirà i risultati dell’atletica alle Olimpiadi Tokyo 2020. Gli avversari più pericolosi per Cheptegei dovrebbero essere come sempre gli atleti di Kenya ed Etiopia, per le medaglie dovrebbe essere una sfida africana, anche se il canadese Ahmed Mohammed ha le potenzialità per spezzare il monopolio del Continente Nero. Ci sarà in gara anche l’azzurro Yeman Crippa, che potrebbe essere buon protagonista ma ha un tempo di riferimento (27’10”76) di un minuto superiore a quello di Cheptegei, dunque l’obiettivo per Crippa sarà di fare la migliore figura possibile.

Olimpiadi Tokyo 2020/ Medaglie italiani in diretta: è bronzo nel tiro con l'arco!

RISULTATI ATLETICA OLIMPIADI TOKYO 2020: OGGI LA PRIMA FINALE E TAMBERI

Aggiungiamo adesso altre informazioni su ciò che avremo da seguire oggi per i risultati atletica alle Olimpiadi Tokyo 2020, dando uno sguardo anche alle numerosissime batterie o sessioni di qualificazioni, a seconda della formula di gara di ogni singola specialità dell’atletica leggera. Comincerà ad esempio l’avventura delle velociste nei 100 metri femminili, ma naturalmente dovremo seguire con grande interesse – anche se gli orari non ci favoriranno – Gianmarco Tamberi nelle qualificazioni del salto in alto maschile che vedrà in gara anche l’altro azzurro Stefano Sottile e che qualificheranno i migliori 12 alla finale di domenica. L’appuntamento sarà però alle ore 2.15 della notte italiana, le 9.15 infatti a Tokyo. Ci saranno anche le qualificazioni del lancio del disco maschile, del salto triplo femminile e del getto del peso femminile, inoltre le batterie dei 3000 siepi maschili, degli 800 metri femminili, dei 400 ostacoli maschili, dei 5000 metri femminili e della novità del programma dell’atletica alle Olimpiadi Tokyo 2020, cioè la staffetta 4×400 mista (due uomini e due donne) che vedrà in gara anche l’Italia, che ha infatti qualificato alle Olimpiadi tutte le staffette, motivo di grande orgoglio per l’atletica italiana.

