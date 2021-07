Risultati basket femminile/ Olimpiadi Tokyo 2020: diretta live, Francia e Usa!

RISULTATI BASKET FEMMINILE OLIMPIADI TOKYO 2020

I risultati di basket femminile alle Olimpiadi Tokyo 2020, venerdì 30 luglio con prima palla a due alle ore 3:00, riguardano la seconda giornata nei gruppi B e C: il girone A ha già vissuto il suo secondo turno (ieri) e ora quindi avremo altre quattro partite a farci compagnia portandoci “a livello”. Vediamole insieme: nel gruppo B avremo Usa Giappone alle ore 6:40 e Francia Nigeria alle ore 10:20, mentre per il gruppo C sono in calendario Belgio Portorico, quella che inaugura il venerdì nella notte italiana, e poi Cina Australia alle ore 14:00.

Il basket alle Olimpiadi Tokyo 2020 non contempla invece gli uomini, che torneranno in campo domani: già segnata con circoletto rosso la nostra partita contro la Nigeria, mentre nel torneo femminile come sappiamo l’Italia non si è qualificata, ma questo non significa che la competizione abbia perso d’interesse. Anzi: ci sono parecchi motivi per seguirla, dunque andiamo subito a presentare la giornata di oggi dedicata ai risultati di basket femminile alle Olimpiadi Tokyo 2020, anche se siamo soltanto all’inizio della manifestazione.

RISULTATI BASKET FEMMINILE OLIMPIADI TOKYO 2020: LA SITUAZIONE

Ci avviciniamo dunque ai risultati di basket femminile alle Olimpiadi Tokyo 2020, per questo venerdì: nel gruppo B la sfida per il primo posto sembra circoscritta a Usa e Francia, che non a caso hanno vinto all’esordio. Gli Stati Uniti vanno a caccia di quello che sarebbe il settimo oro olimpico consecutivo, la Francia invece vuole riscattare l’ennesima finale persa agli Europei: sensazione forte che le Stars & Stripes siano superiori, ma per l’incrocio bisognerà aspettare l’ultima giornata. Nigeria e Giappone si giocheranno il terzo posto sperando che sia uno dei migliori due per accedere ai quarti; nel gruppo C lo stesso potrebbe riguardare Australia e Portorico, di sicuro la nazionale centroamericana non è troppo competitiva e ha incassato 42 punti dalla Cina, mentre le oceaniche potrebbero anche pensare di giocarsela ma sicuramente non partono favorite contro il Belgio, una squadra che ai recenti Europei ha raggiunto la semifinale ed è anche molto vicina ad eliminare la Serbia, poi laureatasi campionessa. Vedremo allora come andranno le cose, perché tra poco si comincia a giocare…

