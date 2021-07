Risultati calcio maschile/ Olimpiadi Tokyo 2020, diretta gol live score (1^ giornata)

RISULTATI CALCIO OLIMPIADI TOKYO 2020: IL TORNEO INIZIA!

Per la prima volta alle Olimpiadi 2020 si parla di risultati di calcio maschile: è giovedì 22 luglio e alle ore 9:30 (italiane) prenderà il via Egitto Spagna, la partita inaugurale di un torneo che avrà la sua conclusione con la finale del 7 agosto. Se il torneo femminile ha preso il via ieri, quello maschile si svela dunque oggi: attesa straordinaria, anche se bisogna dire che in questo mondo le Olimpiadi non sono il grande traguardo da sognare (come invece per tante altre discipline) e infatti tante nazionali sono qui senza i loro big, volendo invece sperimentare e lanciare i loro talenti.

Diretta Italia Australia/ Streaming video: decisiva! (softball Olimpiadi Tokyo 2020)

Per una volta comunque non è stato posto un limite circa l’età dei calciatori convocabili; dopo aver detto che l’Italia purtroppo non è riuscita a qualificarsi (avrebbe dovuto timbrare la semifinale degli Europei Under 21 di due anni fa, quando era stata eliminata al girone), possiamo aggiungere che la nazionale campione è il Brasile, che è presente e – ironia della sorte – questa mattina alle ore 10:30 aprirà la difesa del titolo contro la Germania, battuta in finale cinque anni fa. Ora però tuffiamoci nell’atmosfera dei risultati di calcio maschile alle Olimpiadi 2020, provando ad analizzarne i temi principali.

Risultati Olimpiadi Tokyo 2020/ Diretta live delle gare: calcio e softball, 22 giugno

RISULTATI CALCIO OLIMPIADI TOKYO 2020: IL CONTESTO

I risultati di calcio alle Olimpiadi 2020 ci presentano ovviamente un grande spettacolo: non solo Brasile e Germania che sono le due nazionali finaliste a Rio de Janeiro, ma anche la Francia che vuole idealmente riscattare la delusione agli Europei (anche se stiamo parlando di un contesto diverso) e la Spagna, che può puntare allo stesso obiettivo e farlo anche in maniera più “diretta”, nel senso che nella rosa della Roja figurano 6 giocatori che hanno preso parte al torneo vinto dall’Italia. Dalla Serie A questa volta i rappresentanti saranno pochi, uno di questi Franck Kessie che giocherà per la Costa d’Avorio; la formula prevede che le prime due classificate di ciascun girone vadano a formare il tabellone dei quarti di finale, quando avrà il via la fase ad eliminazione diretta. In più possiamo aggiungere un criterio importante e da tenere a mente, per quanto riguarda i gruppi: in caso di arrivo a pari punti a contare come primo dato non sarà la sfida diretta ma la differenza reti complessiva, poi il maggior numero di gol realizzati e solo allora, qualora anche questi due fattori siano in equilibrio, si guarderà il confronto diretto tra le due (o tre, o quattro) nazionali interessate. Ora il tempo delle parole è terminato, bisogna iniziare a giocare…

OLIMPIADI TOKYO 2020/ Gli italiani in gara oggi: il programma (22 luglio)

GRUPPO A

Ore 10:00 Messico Francia

Ore 13:00 Giappone Sudafrica

GRUPPO B

Ore 10:00 Nuova Zelanda Corea del Sud

Ore 13:00 Honduras Romania

GRUPPO C

Ore 9:30 Egitto Spagna

Ore 12:30 Argentina Australia

GRUPPO D

Ore 10:30 Brasile Germania

Ore 13:30 Costa d’Avorio Arabia Saudita



© RIPRODUZIONE RISERVATA