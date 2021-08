RISULTATI CALCIO/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: si comincia con Messico Brasile!

RISULTATI CALCIO: SI COMINCIA!

Stiamo per scoprire il primo dei due risultati calcio attesi oggi alle Olimpiadi Tokyo 2020, che ci propongono le semifinali. Abbiamo già ampiamente accennato alla finale di nove anni fa, nel mitico scenario dello stadio di Wembley, naturalmente palcoscenico della finale olimpica del calcio maschile di Londra 2012 che metteva di fronte Messico e Brasile, come sarà anche oggi in semifinale. Il Brasile era considerato come logico favorito, ma Thiago Silva, Neymar e compagni furono sconfitti per 2-1 dal Messico, con Peralta eroe della partita grazie a una doppietta al primo e al 75’ minuto. Partita subito in discesa per i messicani, poi il raddoppio a un quarto d’ora dalla fine e il Brasile riuscì solamente ad accorciare le distanze nel recupero, con il gol di Hulk al 91’ minuto di gioco. Per il Messico un’impresa memorabile, tra le più belle della sua storia calcistica, mentre il Brasile colmerà il vuoto dell’assenza dell’oro olimpico nello sport nazionale per eccellenza quattro anni più tardi, in casa al Maracana, 5-4 ai calci di rigore contro la Germania. Adesso però torniamo all’attualità: si torna in campo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BRASILE MESSICO E GIAPPONE SPAGNA LE SEMIFINALI DI OGGI

I risultati del calcio alle Olimpiadi Tokyo 2020 oggi, martedì 3 agosto 2021, saranno senza dubbio in primo piano, perché questo è il giorno delle due semifinali nel torneo di calcio maschile. L’attesa è grande, anche se il calcio degli uomini nel contesto delle Olimpiadi ha sempre un basso profilo che non si riscontra in alcuna altra competizione. Quando però si arriva alle semifinali, ecco che naturalmente i riflettori si accendono anche sui grandi protagonisti dello sport più amato a livello mondiale. Il primo dei due risultati calcio di oggi alle Olimpiadi Tokyo 2020 arriverà dall’Ibaraki Kashima Stadium, dove alle ore 10.00 italiane è in programma il fischio d’inizio della prima semifinale, Messico Brasile. A livello olimpico, questa era stata la finale maschile a Londra 2012 e nove anni fa vinse un po’ a sorpresa il Messico, che negò ai brasiliani l’oro che avrebbero poi conquistato da padroni di casa al Maracana a Rio 2016, nella finale contro la Germania. Si affrontano dunque le ultime due Nazionali campionesse olimpiche e basterebbe questo per dire che la sfida è affascinante: Brasile sulla carta favorito, ma naturalmente il Messico spera nel bis dell’impresa che era già riuscita a Londra.

RISULTATI CALCIO OLIMPIADI TOKYO 2020: LE DUE SEMIFINALI DI OGGI

I risultati calcio alle Olimpiadi Tokyo 2020 oggi catalizzeranno la nostra attenzione magari soprattutto proprio grazie a Messico Brasile, partita di sicuro fascino anche per i precedenti storici che abbiamo citato prima. Da non sottovalutare però naturalmente anche la seconda semifinale, che sarà in programma alle ore 13.00 italiane presso il Saitama Stadium, dove si giocherà Giappone Spagna. Logicamente le Furie Rosse sono grandi favorite, anche se nei quarti di finale la Spagna è stata ad un passo dall’eliminazione contro la Costa d’Avorio, prima di dilagare nei tempi supplementari. Spagna dunque in primo piano, o almeno così vorrebbe la logica: il Giappone padrone di casa cercherà di fare la sorpresa che avrebbe del clamoroso. I nipponici che hanno travolto la Francia potrebbero anche farcela, quelli che hanno vinto solo ai calci di rigore contro la Nuova Zelanda non dovrebbero avere speranze, ma il calcio maschile alle Olimpiadi è molto spesso sorprendente…

