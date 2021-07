Risultati calcio maschile/ Olimpiadi Tokyo 2020, diretta live dei quarti di finale

RISULTATI CALCIO MASCHILE OLIMPIADI TOKYO 2020: OGGI I QUARTI!

Alle ore 10:00 di sabato 31 luglio, con Spagna Costa d’Avorio, iniziano ufficialmente i quarti di finale per i risultati di calcio maschile alle Olimpiadi Tokyo 2020. Sappiamo che l’Italia non è presente, sarebbe sicuramente stata una bella addizione alle emozioni di questo torneo ma, per l’appunto, i motivi per assistere alle sfide non mancano; intanto possiamo dire che alle ore 11:00 avremo Giappone Nuova Zelanda, alle ore 12:00 si giocherà Brasile Egitto mentre alle ore 13:00 il programma verrà chiuso da Corea del Sud Messico, con le partite distanziate di un’ora l’una dall’altra.

Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020/ Le medaglie e la classifica (oggi 31 luglio)

Le sorprese sono state tante: le big erano presenti nel torneo ma alcune di queste sono cadute nel corso della fase a gironi, bisogna ricordare che, a differenza di quanto succede con le donne, le squadre non sono presenti nella loro veste migliore ma danno occasione ai giovani di mettersi in mostra, e così i rapporti di forza che potrebbero essere “reali” in un Mondiale vengono meno. Per questo motivo adesso potrebbe succedere di tutto; vediamo allora come si svilupperà questa giornata dedicata ai risultati di calcio maschile alle Olimpiadi Tokyo 2020, prima di lasciare la parola ai campi.

Simona Quadarella diretta finale 800 SL/ Olimpiadi Tokyo 2020: BRONZO! Grande recupero

RISULTATI CALCIO MASCHILE OLIMPIADI TOKYO 2020: LA SITUAZIONE

Leggendo il quadro dei risultati di calcio maschile alle Olimpiadi Tokyo 2020, dal tabellone dei quarti di finale spuntano Brasile e Spagna come grandi favorite: i verdeori sono campioni in carica e il loro percorso nel girone è stato abbastanza agevole, mentre la Roja ha sofferto di più ma ha avuto ragione dell’Argentina, vera delusione del torneo. Adesso per il Brasile c’è l’ostacolo Egitto, proprio la nazionale che clamorosamente ha fatto fuori l’Albiceleste, per differenza reti; la Spagna, che ha confermato 6 giocatori presenti agli Europei, se la vedrà invece con una Costa d’Avorio che potrebbe anche arrivare in finale, trascinata da Franck Kessie. Nelle altre due partite, occhio ai padroni di casa del Giappone che sulla carta affrontano un match abbordabile contro la Nuova Zelanda; poi c’è il Messico, che le Olimpiadi le ha vinte nel 2016 e che questo torneo lo onora sempre al massimo delle possibilità, e sicuramente hanno nella Corea del Sud un’avversaria contro cui parte favorito. Tra poco si gioca, non ci resta che vedere quello che succederà in campo…

Risultati tiro a volo, tiro con l'arco, tiro a segno/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live

RISULTATI CALCIO MASCHILE: QUARTI DI FINALE

Ore 10:00 Spagna Costa d’Avorio

Ore 11:00 Giappone Nuova Zelanda

Ore 12:00 Brasile Egitto

Ore 13:00 Corea del Sud Messico



© RIPRODUZIONE RISERVATA