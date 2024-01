RISULTATI COPPA D’AFRICA, CLASSIFICHE/ Il ritorno del Sudafrica, diretta gol live score (16 gennaio 2024)

RISULTATI COPPA D’AFRICA: IL RITORNO DEI BAFANA BAFANA

Parlando dei risultati Coppa d’Africa attesi per oggi, dobbiamo sottolineare che farà il proprio debutto anche il Sudafrica, per i Bafana Bafana si tratta di un ritorno dopo avere saltato l’edizione del 2021 (giocata in realtà nell’inverno 2022). Fu un’esclusione che fece rumore, perché il Sudafrica escluso da un torneo continentale con ben 24 partecipanti fu ovviamente un flop terrificante: vero che gli anni migliori del calcio in Sudafrica sembrano essere alle spalle, però una Nazionale che ha partecipato per tre volte alla fase finale dei Mondiali fra il 1998 e il 2010 (con la sola assenza nel 2006) e che in Coppa d’Africa ha vinto l’edizione del 1996, è stata seconda nel 1998 e terza nel 2000 ci si aspetta ovviamente che sia tra le migliori 24 del Continente Nero.

Il calo degli anni più recenti è evidenziato dal fatto che il Sudafrica non aveva partecipato nemmeno alle edizioni del 2010, 2012 e 2017, ma queste almeno erano ancora tutte a 16 squadre, prima dell’allargamento a 24 che ebbe luogo per la prima volta nel 2019, quando peraltro il Sudafrica aveva dato segnali di ripresa, raggiungendo infatti i quarti di finale con sconfitta per 2-1 contro la Nigeria prima del nettissimo passo indietro con l’esclusione dall’edizione successiva. Adesso ecco il ritorno del Sudafrica, che cosa saprà fare? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ECCO LA QUARTA GIORNATA!

Quarto giorno con i risultati Coppa d’Africa protagonisti oggi, martedì 16 gennaio 2024: ormai sappiamo benissimo che le migliori 24 Nazionali di calcio africane si sono date appuntamento in Costa d’Avorio per quella che formalmente è l’edizione del 2023, slittata dalla scorsa estate a questo inverno, che è d’altronde la collocazione più classica della Coppa d’Africa, per esigenze climatiche. Non si riesce quindi a risolvere il problema della sovrapposizione con la stagione dei club, ma naturalmente questa è una riflessione che andrà fatta a bocce ferme, non mentre è in corso l’edizione numero 34 della Coppa d’Africa.

La Costa d’Avorio, in qualità di Paese organizzatore, ha giocato sabato il match inaugurale contro la Guinea Bissau, mentre fra le Nazionali che hanno già fatto il proprio debutto abbiamo seguito ieri anche i campioni in carica del Senegal. Cosa ci offriranno invece oggi i risultati Coppa d’Africa? Sarà protagonista innanzitutto il girone D, che oggi (indichiamo naturalmente sempre il fuso orario italiano) alle ore 15.00 ci proporrà Burkina Faso Mauritania per completare la propria prima giornata. Successivamente invece il palcoscenico sarà tutto per il girone E, nel quale vivremo alle ore 18.00 Tunisia Namibia e alle ore 21.00 Mali Sudafrica.

RISULTATI COPPA D’AFRICA: FOCUS SULLA TUNISIA

Per parlare ancora un po’ dei risultati Coppa d’Africa spendiamo adesso qualche parola in più sulla Tunisia, che nella propria rosa ha anche un giocatore della nostra Serie A, cioè Hamza Rafia del Lecce. Parliamo naturalmente di una delle Nazionali di maggiore spicco nel panorama del calcio africano, come dimostrano ben sei partecipazioni alle fasi finali dei Mondiali, fra le quali fu storica la prima nel 1978 mentre l’ultima è fresca fresca, risalendo a Qatar 2022, quando la Tunisia fu eliminata nella fase a gironi pur con 4 punti e la perla della vittoria contro la Francia.

In proporzione quindi potremmo dire che la Tunisia ha fatto meglio ai Mondiali piuttosto che in Coppa d’Africa nella propria storia, perché siamo giunti all’edizione numero 34 e nelle precedenti 33 la Tunisia ha vinto una sola volta, cioè nel 2004 in casa propria, trionfando in finale con il successo per 2-1 nel “derby” nordafricano con il Marocco. Abbiamo poi due secondi posti nel 1965 e nel 1996, un terzo posto nel 1962 e tre quarti posti nel 1978, 2000 e 2019, che è stato dunque il migliore dei risultati in Coppa d’Africa della Tunisia dopo il trionfo di 20 anni fa.

RISULTATI COPPA D’AFRICA

GIRONE D

ore 15.00 Burkina Faso Mauritania

GIRONE E

ore 18.00 Tunisia Namibia

ore 21.00 Mali Sudafrica











