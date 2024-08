RISULTATI COPPA ITALIA SERIE D: SI COMINCIA!

Mentre attendiamo il fischio d’inizio delle partite per i risultati Coppa Italia Serie D, ricordiamo che questo turno preliminare e poi anche il primo turno precederanno l’inizio del nuovo campionato di Serie D, poi naturalmente le partite di Coppa tendenzialmente diventeranno infrasettimanali a cominciare dai trentaduesimi di finale, che sono stati messi in calendario per il 6 novembre 2024. Passeranno solo un paio di settimane ed ecco i sedicesimi il 20 novembre e prima della fine di questo anno solare avremo anche gli ottavi di finale il 4 dicembre 2024 e i quarti di finale, che saranno in programma per il 18 dicembre.

Tutti questi saranno turni in gara secca, mentre la musica cambierà dopo Natale, a cominciare dalle semifinali che saranno attese per il 12 febbraio 2025 (andata) e il 26 febbraio 2025 (ritorno). Infine, la finale di Coppa Italia di Serie D sarà il 19 marzo 2025 (andata) e 2 aprile 2025 (ritorno). Il cammino è fissato, adesso però diamo la parola ai campi per i risultati Coppa Italia Serie D! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI COMINCIA CON IL TURNO PRELIMINARE

In attesa che prenda il via il campionato, ci attendono già oggi domenica 25 agosto 2024 i primi appuntamenti con i risultati Coppa Italia Serie D, un cammino che infatti comincia con il turno preliminare che coinvolgerà un totale di 80 squadre e quindi di conseguenza ci attendono nelle prossime ore già ben 40 partite, fissate tutte alle ore 16.00 del pomeriggio, salvo spostamenti d’orario per esigenze particolari.

Sarà di conseguenza un bel modo per vedere in azione sul campo in un contesto ufficiale un buon numero delle squadre che poi saranno protagoniste del nuovo campionato di Serie D edizione 2024-2025, in partite secche le quali dunque decreteranno già oggi chi avrà accesso al successivo primo turno e chi invece dovrà già salutare la compagnia e uscire immediatamente di scena per quanto riguarda i risultati Coppa Italia Serie D.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE D: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

Tutto questo considerato, potrebbe sorgere la legittima curiosità di scoprire quali società siano coinvolte già nel turno preliminare per i risultati Coppa Italia Serie D, competizione che nelle ultime stagioni è stata vinta da formazioni del calibro di Pineto nel 2023 e Trapani pochi mesi fa. Abbiamo detto che si tratta di ben 80 squadre e di loro la fetta maggiore è costituita dalle 35 neo promosse dall’Eccellenza, che dunque sono immediatamente chiamate in azione, al pari curiosamente delle otto retrocesse invece dalla Lega Pro.

Altre squadre che saranno protagoniste già oggi dei risultati Serie D per il turno preliminare sono tutte quelle (18) che si sono salvate tramite playout o anche grazie a un vantaggio superiore agli otto punti, ma che in base alla posizione in classifica nel 2023-2024 avrebbero dovuto disputare gli spareggi salvezza. Ecco poi le nove squadre che avevano chiuso al 12° posto dei gironi a diciotto squadre e al 14° in quelli a venti; le quattro formazioni ripescate; la società inserita in sovrannumero (Ancona) e infine i cinque club con la peggiore classifica nella Coppa Disciplina 2023/2024 (Avezzano, Cynthialbalonga, Livorno, San Giuliano City, Siracusa).

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE D, TURNO PRELIMINARE

Gara 1: Borgaro Nobis – Chieri

Gara 2: Fossano – Saluzzo

Gara 3: Cairese – Imperia

Gara 4: Derthona – Magenta

Gara 5: Breno – Ciliverghe

Gara 6: Castellanzese – Club Milano

Gara 7: San Giuliano City – Pro Sesto

Gara 8: Vogherese – Oltrepo

Gara 9: Real Calepina – Nuova Sondrio

Gara 10: Crema – Fiorenzuola

Gara 11: Ospitaletto Franciacorta – Vigasio

Gara 12: Luparense – Calvi Noale

Gara 13: Lavis – Cjarlins Muzane

Gara 14: Chions – Brian Lignano

Gara 15: Progresso – Cittadella Vis Modena

Gara 16: Sammaurese – Imolese

Gara 17: Fulgens Foligno – Orvietana

Gara 18: San Donato Tavarnelle – Siena

Gara 19: Livorno – Zenith Prato

Gara 20: Sasso Marconi – Tuttocuoio

Gara 21: Sangiovannese – Terranuova Traiana

Gara 22: Olbia – Ilvamaddalena

Gara 23: Sassari Lattedolce – Atletico Uri

Gara 24: Real Monterotondo – Guidonia Montecelio

Gara 25: Cynthialbalonga – Anzio

Gara 26: Castelfidardo – United Riccione

Gara 27: Civitanovese – Fermana

Gara 28: Recanatese – Ancona

Gara 29: Isernia – Teramo

Gara 30: Avezzano – Sora

Gara 31: Terracina – Real Acerrana

Gara 32: Angri – Costa d’Amalfi

Gara 33: Sarnese – Savoia

Gara 34: Gravina – Manfredonia

Gara 35: Virtus Francavilla – Ugento

Gara 36: FC Francavilla – Pompei

Gara 37: Brindisi – Sambiase

Gara 38: Locri – Paternò

Gara 39: Nissa – Enna

Gara 40: Siracusa – Sancataldese