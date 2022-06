Risultati elezioni L’Aquila 2022/ Proiezione comunali: Biondi verso la conferma

DIRETTA RISULTATI ELEZIONI VERONA 2022: LE PAROLE DI BIONDI

Pierluigi Biondi, sindaco de L’Aquila che sembra proiettato verso una nuova vittoria, ha dalla sua i sondaggi e gli exit poll dopo le prime sezioni scrutinate. Il candidato, accorso in serata nel gazebo installato di fronte al comitato elettorale in Piazza Duomo, è stato accolto dai suoi sostenitori. Biondi, come riporta l’Ansa, ha dichiarato: “Dedico la vittoria alla famiglia: sarò il sindaco di tutti, la campagna elettorale finisce qui. Adesso è tempo di indossare la casacca neroverde e di mettere da parte quella di partito”.

In piazza Duomo, i cittadini hanno festeggiato il sindaco, pronto alla riconferma. A TV Sei, Biondi ha proseguito: “Se gli aquilani ci hanno garantito l’apertura di credito di cinque anni fa siamo molto contenti e onorati ma anche molto responsabilizzati verso tutto ciò che dovremo fare. Questa è una comunità che ha tante esigenze e noi dobbiamo essere all’altezza di questo compito che gli aquilani ci stanno confermando. Il centrodestra vince. L’Aquila avrebbe bisogno di un governo con una maggioranza coesa”.

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI L’AQUILA: BIONDI VERSO LA VITTORIA

Sono quattro i candidati a sindaco de L’Aquila ma le previsioni vedono in netto vantaggio Pierluigi Biondi, già sindaco del capoluogo abruzzese, che sembra dunque pronto ad una riconferma. I dati, infatti, sembrano parlare di una vittoria già al primo turno del candidato del centrodestra. Alle 21.13, con 20 sezioni scrutinate su 81, Biondi ha ottenuto 3408 voti con il 52.04% delle preferenze da parte degli aquilani. A seguire Stefania Pezzopane, con 1558 voti e una percentuale del 23.72%. Terzo Americo Di Benedetto con il 23.02% dei voti e ultima Simona Volpe.

Già in chiusura dell’election day, gli exit poll parlavano di una vittoria di Pierluigi Biondi al primo turno. In base alla quarta proiezione del consorzio Opinio Italia, infatti, la percentuale di Biondi sarebbe stata intorno al 51.6%, seguito da Di Benedetto al 23.8% e Stefania Pezzopane al 23.2%. L’ampia forbice è stata confermata anche dopo le prime sezioni scrutinate: c’è dunque ormai quasi l’ufficialità della riconferma del candidato di centrodestra come sindaco de L’Aquila.

