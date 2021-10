Risultati Elezioni Latina 2021/ Diretta Comunali: affluenza, exit poll, voti

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI LATINA 2021: AFFLUENZA SOPRA LA MEDIA

Anche a Latina siamo in attesa dei risultati Elezioni Comunali 2021 dopo i 5 anni di amministrazione di Damiano Coletta. I cittadini sono chiamati alle urne per scegliere il sindaco e per il rinnovo dei Consigli comunali. I seggi sono aperti anche dalle 7 alle 15 di oggi, lunedì 4 ottobre: l’affluenza registrata a Latina nella giornata di ieri è stata del 46%, superiore al dato del 41% di affluenza nazionale. L’eventuale turno di ballottaggio si terrà due settimane dopo, il 17 e 18 ottobre.

RISULTATI ELEZIONI MILANO 2021/ Comunali diretta: proiezioni, exit poll, affluenza

A sfidare il sindaco uscente Damiano Coletta di Italia in Comune, partito di area centrosinistra, saranno nove candidati, di cui due donne, con 21 liste che li sostengono. Sono circa 600 gli aspiranti consiglieri comunali. In sfida per la fascia tricolore sono: Andrea Ambrosetti, Gianluca Bono, Antonio Bottoni, Giuseppe Antonio Mancino, Annalisa Muzio, Sergio Sciaudone, Vincenzo Zaccheo e Nicoletta Zuliani.

RISULTATI ELEZIONI SUPPLETIVE CAMERA 2021/ Diretta Roma Primavalle e Siena: affluenza

LIVE Elezioni comunali 2021: risultati di tutti i Comuni in tempo reale. Dati: Roma – Milano – Napoli – Torino – Bologna

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI LATINA: I DATI DEL 2016

Sono ormai passati 5 anni dalle ultime elezioni comunali a Latina. Nel 2016 Damiano Coletta con il 75% dei voti staccò Nicola Calandrini, esponente di Fratelli d’Italia, che si fermò al 25%. L’affluenza si attestò al 58,8% mentre al primo turno delle elezioni comunali di Latina l’affluenza fu del 70,14%. Al primo turno ci fu un serrato testa a testa tra i due che si fermarono entrambi al 22%. Undici erano gli aspiranti primi cittadini del capoluogo laziale e ben 30 le liste presentate. Nicola Calandrini, Danilo Calvani, Alessandro Calvi, Gianni Chiarato, Damiano Coletta, Salvatore De Monaco, Enrico Forte, Davide Lemma, Marco Savastano, Marilena Sovrani, Angelo Tripodi.

DALLA SPAGNA/ Gli effetti (politici) sull'Italia di un green pass "anomalo"

RISULTATI ELEZIONI LATINA 2021: LE LISTE DEI CANDIDATI SINDACO

Sono 20 le liste sostegno dei candidati sindaco. Zaccheo è il candidato che vede correre insieme a lui il numero più alto di liste, 7 (Latina nel cuore, Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Udc, Cambiamo!, Vola Latina). Quelle che invece appoggiano il primo cittadino uscente Damiano Coletta sono 4 (Lbc, Per Latina 2032, Riguarda Latina, Pd – Psi), Antonio Bottoni è appoggiato da 3 liste (Siamo Latina, Fiamma Tricolore, Legalità e Sicurezza) mentre due sono quelle in sostegno di Annalisa Muzio (Fare Latina, Partito Liberale Europeo); una sola lista invece per Andrea Ambrosetti (Partito Comunista Italiano), Gianluca Bono (Movimento 5 Stelle), Giuseppe Antonio Mancino (Sinistra Italiana), Sergio Sciaudone (Solidarietà Sociale) e Nicoletta Zuliani (Nicoletta Zuliani Sindaco).

ELEZIONI COMUNALI LATINA 2021: COME SI VOTA

Nelle elezioni comunali di Latina la scheda riporta i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto in diverse modalità: tracciare un segno solo sul candidato sindaco (in questo caso il voto viene attribuito solo al candidato sindaco); tracciare un segno solo su una delle liste collegate al candidato sindaco (il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista di candidati consiglieri); tracciare un segno sia sul candidato sindaco che su una delle liste collegate al medesimo candidato sindaco (anche in questo caso il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista di candidati consiglieri); esprimere il voto disgiunto, tracciando un segno sul candidato sindaco e un altro segno su una lista non collegata (il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista non collegata).

Anche in questo caso le preferenze si esprimono scrivendo negli appositi spazi il cognome (oppure il nome e cognome in caso di omonimia) dei candidati consiglieri comunali della lista votata. È eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno); qualora nessun candidato raggiunga tale soglia si tornerà a votare per il ballottaggio tra i due candidati più votati.



© RIPRODUZIONE RISERVATA