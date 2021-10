Risultati Elezioni Ravenna 2021/ Diretta Comunali: affluenza, exit poll, voti

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI RAVENNA 2021 IN DIRETTA

Si chiudono oggi anche a Ravenna le operazioni di voto per le Elezioni Comunali 2021 che dovranno rinnovare Sindaco e Consiglio Comunale dopo i 5 anni di giunta de Pescale: urne aperte anche oggi, lunedì 4 ottobre (dalle 7 alle 15), con i primi risultati delle elezioni Ravenna in diretta sul portale del Viminale e sulle nostre pagine già nella prima serata di lunedì. Possibile ballottaggio già fissato per domenica 17 ottobre (dalle 7 alle 23) e lunedì 18 ottobre (dalle 7 alle 15).

Intanto i risultati sull’affuenza alle elezioni Comunali di Ravenna, per la giornata di ieri, parlano di un 41,40%, dato in linea con la media nazionale.

Due gli scenari principali che possono emergere dal voto nel Comune dell’Emilia Romagna con quasi 160mila abitanti: la conferma già al primo turno del sindaco uscente, ricandidato dal Centrosinistra, Michele de Pascale, oppure il ballottaggio tra le due principali coalizioni con l’avversario Fabrizio Donati (Lega-FdI) in rampa di lancio per il tentato “sorpasso” alla sinistra che raccoglie a Ravenna sia Pd che Movimento 5 Stelle. Qui sotto la guida completa sui candidati, info e come si vota oltre ai risultati delle ultime Amministrative ravennate del 2016.

SONDAGGI E RISULTATI ELEZIONI RAVENNA 2016

Non abbiamo neanche per Ravenna in mano sondaggi che ci aiutino a capire come andranno i risultati elezioni di Ravenna. Però possiamo andare indietro con gli anni e “studiare” cosa era successo. Sono passati ormai 5 anni dal giugno 2016 in cui i risultati delle Elezioni Comunali a Ravenna consegnarono la squadra di Michele de Pascale alla guida della città: il sindaco Dem vinse al ballottaggio contro il candidato del Centrodestra unito Massimiliano Alberghini, col 53,32% (46,5% al primo turno) contro il 46,68% (27,97%).

In attesa di capire come potrà finire la sfida questa volta “allargata” tra de Pascale-Donati-Ancarani, ecco la composizione del Consiglio Comunale uscente a Ravenna dopo cinque anni di giunta Centrosinistra: Pd con il 35,14% ottenne 16 seggi, seguito dai 2 del Partito Repubblicano Italiano (4,42%) e un seggio a testa per Sinistra per Ravenna (2,45%) e Ama Ravenna (2,21%). in area Cdx, la Lega con il 14,83% ottenne 4 eletti tra i consiglieri, 1 solo per Lista per Ravenna e Forza Italia: il Movimento Civico Cambierà con Michela Guerra ottenne infine 2 seggi grazie al 12,74% delle preferenze.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021: I CANDIDATI SINDACO

11 candidati sindaco complessivi, 30 liste e ben 832 candidati consiglieri comunali, in pratica 26 candidati in lizza per ogni seggio disponibile a Palazzo Merlato: il rinnovo del Consiglio Comunale e del Sindaco di Ravenna vede una sfida tutt’altro che decisa alla vigilia per queste Elezioni Amministrative del 3-4 ottobre 2021.

I candidati, con rispettive liste in appoggio al primo turno, sono i seguenti: Michele de Pascale (Pd, Pri, Coraggiosa, M5s, Lista per de Pascale sindaco, Ambiente e territorio per Maiolini, Voci protagoniste, Ravenna in campo); Filippo Donati (Lega, FdI, Viva Ravenna); Alberto Ancarani (Forza Italia, PrimaveRa); Veronica Verlicchi (La Pigna, Noi per i Lidi, Forese in Comune, Ravenna s’è Desta, Italexit); Emanuela Panizza (Movimento 3V Verità Libertà); Matteo Rossino (Riconquistare l’Italia); Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna, Lista del Mare, Popolo della famiglia, Rinascimento per Ravenna, Ravenna per i pensionati, Animali Amici); Alessandro Bongarzone (Comunisti uniti); Gianfranco Santini (Potere al Popolo); Mauro Bertolino (Alleanza di Centro per Ravenna); Lorenzo Ferri (Partito Comunista).

COME SI VOTA A RAVENNA

Come si vota a Ravenna è elemento assai semplice visto il sistema elettorale per l’elezione dei sindaci nei comuni sopra i 15mila abitanti: elezione diretta già al primo turno se il candidato ottiene il 50% più uno delle preferenze; se nessun candidato sindaco raggiunge tale soglia si tornerà a votare per l’elezione diretta del Sindaco domenica 17 e lunedì 18 ottobre per il ballottaggio tra i due candidati sindaci più votati.

È possibile esprimere una preferenza fino a massimo di due candidati consiglieri, sempre di genere diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza: è consentito il voto disgiunto per le Elezioni Comunali a Ravenna, ovvero tracciando un segno sul candidato sindaco e un altro segno su una lista non collegata: in questo caso il voto espresso viene attribuito sia al candidato sindaco sia alla lista non collegata.

Sono invece tre le opzioni possibili per rendere valido il proprio voto sulla scheda elettorale azzurra che verrà consegnata ai seggi ravennati: «Tracciare un solo segno sul candidato sindaco: in questo caso il voto viene attribuito solo al candidato sindaco; tracciare un solo segno su una delle liste, il voto viene attribuito alla lista e al candidato sindaco collegato a tale lista; tracciare un segno sul candidato sindaco e su una delle liste collegate al medesimo candidato sindaco, il voto viene attribuito sia al candidato sindaco sia alla lista». Restano le stringenti regole anti-Covid, con obbligo di mascherina, distanziamento e sanificazione delle mani all’ingresso nel seggio: non è invece obbligatorio il Green Pass per poter votare (e nemmeno per gli scrutatori), occorre solo la carta d’identità e la tessera elettorale valida.





