Risultati Elezioni Regionali Lombardia 2023 Fontana è Presidente/ Voti liste, seggi partiti

PROIEZIONI ELEZIONI REGIONALI LOMBARDIA 2023: FONTANA-CENTRODESTRA, TRIONFO SOPRA 50%

Dai primi exit poll fino alle proiezioni appena uscite, i risultati delle Elezioni Regionali Lombardia 2023 hanno un unico vero trionfatore ovvero il Centrodestra di Attilio Fontana: il secondo mandato consecutivo per l’ex sindaco di Varese diventa così realtà con risultati (liste comprese) ben oltre le attese e che proiettano la coalizione di Governo ben oltre il 50%. Secondo la seconda proiezione di Opinio-Rai sui dati reali (12% copertura campione) sulle Elezioni Regionali Lombardia 2023, il Presidente Attilio Fontana raggiunge il 54,4% contro il 33,3% del candidato di Centrosinistra (Pd-M5s-Verdi) Pierfrancesco Majorino e contro un basso 10,7% per la candidata Presidente del Terzo Polo Letizia Moratti (la candidata di UP Mara Ghidorzi non va oltre l’1,6%). In termine di coalizione, Fontana raggiunge nei risultati il 55,8% con il Centrodestra compatto, contro il 31,9% della coalizione progressista e il 10,7% del Terzo Polo.

Fronte liste, qui i risultati più interessanti sulle Elezioni Regionali Lombardia 2023: sempre secondo le proiezioni di Opinio-Rai emerge come Fratelli d’Italia recupera il 25,6% delle preferenze, 16% va alla Lega mentre Forza Italia tiene al 6,6%; la lista civica Fontana Presidente ottiene il 6,3% mentre Noi Moderati-Rinascimento (Lupi-Sgarbi) non vanno oltre l’1,3%. Nella coalizione a sostegno di Majorino è il Pd la prima delle liste con il 20,8%: crollo del M5s di Conte al 4,3%, tallonata dalla lista civica per Majorino al 3,6%, Verdi-Sinistra al 3,2%. Male il Terzo Polo con Letizia Moratti: i risultati delle Elezioni Regionali Lombardia vedono infatti la lista civica Letizia Moratti Presidente al 6,2%, superando nettamente l’alleanza Azione-ItaliaViva al 4,5%. Secondo la proiezione di Swg per TgLa7 Fontana al 52% raggruppa il 22,8% di FdI, 15,4% Lega, Forza Italia 7,4%, Fontana Presidente 6,6%, NoiModerati-Sgarbi 1,2%. Per Majorino al 34,7% invece la voce grossa la fa il Pd al 21,3% mentre la lista civica Majorino al 4,8% pareggia il M5s e supera Verdi-Sinistra al 3,9%; da ultimo, i risultati delle proiezioni Swg danno il Terzo Polo di Moratti al 10,7%, con lista civica al 6,1% che doppia quasi Azione-ItaliaViva al 3,6%. Risultati eletti e affluenza elezioni regionali: Lombardia e Lazio – Diretta commenti Lombardia – Voti lista capoluoghi: Milano – Bergamo – Brescia – Como – Cremona – Lecco – Lodi – Mantova – MonzaBrianza – Pavia – Sondrio – Varese

COSA SUCCEDE DOPO I RISULTATI DELLE ELEZIONI REGIONALI LOMBARDIA 2023

Tra qualche ora sapremo in linea generale i risultati delle Elezioni Regionali Lombardia 2023: per sapere però cosa succede dopo eccovi un breve vademecum sull’iter istituzionale che seguirà il voto del 12-13 febbraio 2023 e che darà piena legittimità al Presidente e alla coalizione vincitori delle prime Elezioni del nuovo anno. Dopo l’ultimazione dello spoglio elettorale – che scatterà alla chiusura dei seggi alle ore 15 di lunedì 13 febbraio – basterà attendere qualche ora per avere subito la proclamazione ufficiosa del nuovo Presidente di Regione Lombardia che rimarrà in carica per i prossimi 5 anni.

Per avere però la certezza sulle preferenze dei candidati consiglieri e dunque l’esatta composizione del nuovo Consiglio regionale lombardo sarà necessario attendere la giornata di martedì 14 febbraio quando gli ufficiali elettorali regionali daranno ufficialità allo spoglio avvenuto il giorno prima. In primo luogo vi sarà la proclamazione questa volta ufficiale del nuovo Presidente, cui seguirà l’ufficialità del nuovo Consiglio regionale che dovrà gestire la Lombardia fino alle prossime Elezioni Regionali nel 2028.

REGIONALI 2023, COMPOSIZIONE CONSIGLIO REGIONALE E GIUNTA LOMBARDIA: LE TAPPE

Dopo i risultati delle Elezioni Regionali Lombardia 2023 viene eletto il candidato Presidente che ottiene il maggior numero di voti validi in Lombardia (non c’è ballottaggio), costituendo a sua volta il Consiglio Regionale con eletti i più votati nelle singole circoscrizioni provinciali. Va ricordato che il sistema elettorale lombardo (dopo modifica nel 2017, ndr) prevede in tutto 80 seggi per i consiglieri eletti: di questi 80, 2 seggi vanno al Presidente eletto e al secondo candidato Presidente più votato, i restanti 78 invece sono assegnati in circoscrizioni provinciali.

Per la composizione del nuovo Consiglio Regionale di Lombardia occorre capire se la coalizione vincente delle Regionali supererà o meno il 40% dei voti validi: in caso positivo, la coalizione vincente delle Elezioni Regionali Lombardia 2023 avrà tra i 48 e i 56 seggi a disposizione; se invece dovesse vincere con meno del 40% ecco che i seggi saranno tra un minimo di 44 e un massimo di 56. Nello specifico ecco la distribuzione esatta dei seggi assegnati nelle singole circoscrizioni (confermata nel Decreto del Presidente Fontana del 16 dicembre 2022): Bergamo con 9 seggi, Brescia 10, Como 5, Cremona 3, Lecco 3, Lodi 2, Mantova 3, Milano 25, Monza–Brianza 7, Pavia 4, Sondrio 1, Varese 7 (un totale di 79 seggi, a cui va aggiunto il seggio per il Presidente vincente eletto). Dopo la proclamazione del Presidente e la composizione del Consiglio Regionale di Lombardia – entro martedì ogni eletto sarà ufficializzato dall’ufficio elettorale centrale – i tempi per la giunta del nuovo Presidente dovrebbero invece essere più lunghi: la nomina degli assessori e del Presidente del Consiglio Regionale che comporranno la squadra del Governatore potrebbero arrivare non prima della settimana successiva alle Elezioni Regionali.

