Eletti Lombardia, il nuovo Consiglio Regionale/ Seggi Elezioni, nomi 80 consiglieri

NUOVO CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDIA: 80 ELETTI, DISTRIBUZIONE LISTE

Dopo i risultati definitivi delle Elezioni Regionali Lombardia 2023 ecco dunque l’esatta composizione del nuovo Consiglio Regionale che il Presidente rieletto Attilio Fontana presiederà nei prossimi 5 anni: 80 consiglieri eletti – compreso il Governatore – suddivisi in 48 per la maggioranza e 30 per l’opposizione. Il trionfo del Centrodestra con il 54,67% delle preferenze conferma il trend che vede la coalizione conservatrice-liberale in carica in Lombardia ininterrottamente dal 1992 fino ad oggi: sconfitte le opposizioni, tanto quella targata Pd-M5s di Pierfrancesco Majorino (eletto consigliere, ndr) quanto soprattutto quella del Terzo Polo di Letizia Moratti.

La coalizione a sostegno del Presidente rieletto Attilio Fontana ottiene piena maggioranza anche in questo nuovo Consiglio Regionale riuscendo ad eleggere ben 48 consiglieri, contro i 30 dell’opposizione composta da Centrosinistra e Terzo Polo. La suddivisione per le 12 circoscrizioni provinciali della Lombardia vede Milano primeggiare con 24 seggi eletti, seguono Brescia 10, Bergamo 9, Monza e Varese 7, Como 5, Pavia 4, Lecco e Cremona 3, Lodi 2, Sondrio 1. Ecco qui di seguito la suddivisione dei seggi nelle singole liste emerse dai risultati delle Elezioni Regionali Lombardia 2023:

Seggi maggioranza

– FdI (25,18% preferenze): 22 consiglieri

– Lega (16,53%): 14

– Forza Italia (7,23%): 6

– Lombardia Ideale-Fontana Presidente (6,16%): 5

– Noi Moderati-Rinascimento Sgarbi (1,17%): 1

Seggi opposizione (Majorino consigliere perché primo tra candidati Presidente sconfitti)

– Pd (21,82%): 17

– M5s (3,93%): 3

– Patto Civico-Majorino Presidente (3,82%): 2

– Alleanza Verdi-Sinistra (3,23%): 1

– Letizia Moratti Presidente (5,3%): 4

– Azione-Italia Viva (4,25%): 3

ELETTI MAGGIORANZA IN CONSIGLIO REGIONALE: TUTTI I 48 CONSIGLIERI

Sono dunque 48 i consiglieri eletti per il Centrodestra con Attilio Fontana nel nuovo Consiglio Regionale di Lombardia che si insedierà nei prossimi giorni: ancora da chiarire alcuni posti ufficiali, come ad esempio il seggio di Noi Moderati che è stato assegnato a Vittorio Sgarbi il quale però ha già fatto sapere di voler rimanere sottosegretario alla Cultura e dunque non accetterà la nomina, favorendo il secondo più votato (presumibilmente Nicolas Gallizzi). In generale la piena ufficialità della composizione del Consiglio Regionale verrà chiarita nei prossimi giorni dall’ufficio elettorale: qui di seguito tutti i nomi dei consiglieri eletti con il Centrodestra, suddivisi nelle singole circoscrizioni provinciali.

– FdI 22 seggi: Cristian Garavaglia, Marco Alparone, Franco Lucente, Vittorio Feltri, Chiara Valcepina, Matteo Forte (Milano); Paolo Franco, Lara Magoni, Michele Schiavi (Bergamo); Carlo Bravo, Barbara Mazzali, Diego Invernici (Brescia); Anna Dotti (Como); Marcello Ventura (Cremona); Giacomo Zamperini (Lecco); Patrizia Baffi (Lodi); Alessandro Beduschi (Mantova); Federico Romani, Alessia Villa (Monza); Claudio Mangiarotti (Pavia); Giuseppe Martignoni De Bernardi, Francesca Caruso (Varese).

– Lega 14: Silvia Scurati, Riccardo Pase (Milano); Francesco Malachini, Roberto Anelli (Bergamo); Floriano Massardi, Davide Caparini (Brescia); Alessandro Fermi (Como); Filippo Bongiovanni (Cremona); Mauro Piazza (Lecco); Alessandra Cappellari (Mantova); Alessandro Corbetta (Monza); Elena Lucchini (Pavia); Massimo Sertori (Sondrio); Emanuela Monti (Varese)

– Forza Italia 6: Gianluca Marco Comazzi (Milano, se entra in giunta potrebbe sostituirlo Giulio Gallera in Consiglio); Jonathan Lobati (Bergamo); Simona Tironi (Brescia); Sergio Gaddi (Como); Ruggero Invernizzi (Pavia)

– Fontana Presidente 5: Carmelo Ferraro (Milano); Marisa Cesana (Como); Jacopo Dozio (Monza); Alessandro Cantoni (Pavia); Cosentino Basaglia (Varese)

– Noi Moderati 1: Vittorio Sgarbi (Milano, potrebbe entrare al suo posto Nicolas Gallizzi)

ELETTI OPPOSIZIONE IN CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDIA: TUTTI I 30 NOMI

Restano invece 30 i consiglieri eletti per l’opposizione sconfitta nei risultati delle Elezioni Regionali Lombardia 2023: i seggi vengono così suddivisi con 23 nomi nell’area Majorino e 7 tra i consiglieri candidatisi con Letizia Moratti. Non ce la fanno il virologo Fabrizio Pregliasco né il ciclista El Diablo” Claudio Chiappucci: eletto con boom di preferenze invece il sindaco di Brescia Emilio Del Bono. Qui di seguito tutti i nomi dei consiglieri eletti con il Centrosinistra e il Terzo Polo, suddivisi nelle singole circoscrizioni provinciali:

– Pd 17 seggi: Paolo Romano, Carlo Borghetti, Pietro Bussolati, Alfredo Negri, Carmela Rozza, Paola Bocci (Milano); Davide Casati, Jacopo Scandella (Bergamo); Emilio Del Bono e Miriam Cominelli (Brescia); Angelo Clemente Orsenigo (Como); Matteo Piloni (Cremona); Gian Marco Fragomeli (lecco); Roberta Vallacchi (Lodi); Marco Carra (Mantova); Luigi Pietro Ponti (Monza); Samuele Astuti (Varese)

– M5s 3: Nicola Di Marco, Paola Pizzighini (Milano); Paola Pollini (Brescia)

– Patto Civico-Majorino Presidente 2: Luca Paladini, Michela Palestra (Milano)

– Alleanza Verdi-Sinistra 1: Onorio Rosati (Milano)

– Letizia Moratti Presidente 4: Manfredi Palmeri (Milano); Ivan Rota (Bergamo); Martina Sassoli (Monza); Luca Daniel Ferrazzi (Varese)

– Terzo Polo (Azione-ItaliaViva) 3: Lisa Noja (Milano); Massimo Vizzardi (Brescia); Giuseppe Licata (Varese)











