Risultati elezioni Regno Unito 2024, diretta 4 luglio/ Sondaggi Uk e come si vota: sfida Starmer-Sunak-Farage

LA GUIDA ALLE ELEZIONI LEGISLATIVE REGNO UNITO 2024: DIRETTA VERSO I RISULTATI

Urne aperte in tutto il Regno Unito per le Elezioni Legislative Uk 2024, le prime dopo 14 anni che potrebbero vedere un cambio di egemonia alla Camera dei Comuni e, soprattutto, a Downing Street: dopo Cameron, May, Johnson, Truss e Sunak, il Labour di Sir Keir Starmer punta ad ottenere una larga vittoria dopo la forte crisi dei Conservatori-Tory nel lungo periodo post-Brexit.

Nella lunga giornata di diretta live verso i risultati delle Elezioni Generali Regno Unito 2024 l’attesa è tutta per i primi exit poll in uscita alla chiusura dei seggi stasera dopo le ore 22 (le 23 in Italia): circa 50 milioni di cittadini distribuiti tra Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord sono chiamati ad eleggere i deputati rappresentanti dei 650 collegi in cui è divisa la Gran Bretagna. Si vota dalle ore 7 alle 22 (dalle 8 alle 23 ore italiane) e per la prima volta è necessario presentare un documento di identità obbligatorio.

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI UK 2024: SI RINNOVA LA CAMERA DEI COMUNI

Va innanzitutto ricordato nella nostra breve guida sulle Elezioni Regno Unito 2024 che il sistema elettorale britannico prevede un turno secco con sistema maggioritario: lo Uk viene diviso in 650 collegi uninominali, gli stessi di cui è composta la Camera dei Comuni chiamata ad essere rinnovata dopo le precedenti Legislative del 2019. A vincere il seggio è il candidato che ottiene la semplice maggioranza relativa dei voti: un sistema che nel corso dei decenni ha sempre favorito i due principali partiti inglesi, il Labour e il Tory, rispettivamente i socialdemocratici e i conservatori.

Il meccanismo inglese detto “first past the post” permette scenari “distorsivi” come per esempio il fatto che un partito come quello di Nigel Farage – Reform Uk – in netta ascesa nei sondaggi possa ambire a massimo 5-10 seggi complessivi, mentre il Labour di Starmer che si avvia a vincere le Elezioni con probabilmente più del 40% delle preferenze, potrebbe accaparrarsi i tre quarti dei collegi, visto il crollo dei Tories in praticamente tutte le aree elettorali del Regno Unito. Dopo i risultati in arrivo tra la notte del 4 e la mattina del 5 luglio, le tappe potrebbero essere molto veloci come ha già fatto intendere il leader e prossimo Premier “in pectore” Starmer: la squadra dei Ministri sarebbe infatti già pronta da tempo e potrebbe essere comunicata già sabato 6 luglio 2024 assieme al certificato ufficiale dei risultati in arrivo dal comitato centrale di Londra. Venerdì 5 luglio è invece previsto il passaggio di consegne al numero 10 di Downing Street, sede storica del Primo Ministro inglese: se infatti Starmer dovesse vincere sull’uscente Rishi Sunak, il candidato Tory si dovrà dimettere con la parallela designazione da Re Carlo II come nuovo Capo dello Stato del Regno Unito. Da ultimo, va ricordato come le Elezioni attuali andranno a rinnovare la “Camera bassa” mentre quella “Alta” – la “Camera dei Lord” – non è soggetta al rinnovo con il voto ma sono scelti per cooptazione.

CANDIDATI, SONDAGGI, PROIEZIONI SEGGI, RISULTATI ELEZIONI REGNO UNITO: VITTORIA ANNUNCIATA PER IL LABOUR DI STARMER, FARAGE “SPAVENTA” I TORIES

In vista dei risultati in arrivo questa notte per le Elezioni in Regno Unito, i sondaggi diffusi negli scorsi giorni vanno sviscerati con un’attenta premessa: visto il particolare sistema elettorale, a tale percentuale del partito non per forza corrisponde un “proporzionale” corrispettivo nella proiezione dei seggi: al netto della vittoria che pare quasi scontata per il Labour di Starmer, il numero di seggi di tutte le liste non seguono direttamente le percentuali “ordinate” nei sondaggi. I dati YouGov danno infatti una distanza di quasi il 20% tra il Labour Party – che tornerebbe alla guida del Regno Unito dopo quasi 15 anni – e i Tories: 37% la percentuale ipotizzata negli ultimi sondaggi per Starmer, con Sunak che non andrebbe oltre il 20% nonostante il ritorno da sponsor elettorale dell’ex Premier “BoJo”.

Al 17% ottima la previsione sul Reform Uk del leader brexista Farage, davanti al 13% dei Liberal Democrats di Ed Davey, solo 7% per il Green party e 3% per l’SNP: come proiezioni dei seggi invece il calcolo dei complesso sistema elettorale porterebbe, con queste percentuali, almeno 425 eletti per i laburisti, 108 per i conservatori (un crollo netto rispetto a 5 anni fa), 67 per i LibDem (che si fa forza di consensi concentrati in alcune aree Uk), 5 per Farage e solo 2 per i Verdi. Dopo le ultime Elezioni Legislative in Regno Unito nel 2019, i Tories di Boris Johnson presero 345 seggi confermando la vittoria pur dopo la Brexit, ma con i risultati in arrivo nelle prossime ore rischia un drastico ridimensionamento l’intero partito conservatore: dei 650 collegi complessivi in dote per queste Elezioni 2024, 543 saranno occupati da parlamentari inglesi (10 in più del 2019), 57 alla Scozia (-2), 32 al Galles (-8) e 18 in Irlanda del Nord.

Se appunto il Labour preparata già il discorso della vittoria con una lista dei Ministri praticamente già pronta, in casa Tory si temono i risultati delle Elezioni Uk 2024 per il partito di Nigel Farage, in grado di potersi “mangiare” parte dei consensi e dell’elettorato. Diverse roccaforti storiche per i Tories di Sunak potrebbero essere in difficoltà contro l’emergere del partito della destra anti-Ue: serve una «una rivolta politica, voltando le spalle allo status quo politico che non funziona, niente funziona più», ha detto Farage prima del voto. Taglio delle tasse, guerra alla criminalità diffusa e pure all’immigrazione incontrollata: i temi del Reform Uk si avvicinano a parte dell’elettorato conservatore e puntano a raccogliere quanti più consensi tra quelli persi negli ultimi 14 anni (caotici) di gestione Tory a Downing Street.











