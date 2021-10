Risultati Elezioni Rimini 2021/ Diretta Comunali: affluenza, exit poll, voti

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI RIMINI 2021: AFFLUENZA IN LINEA

Siamo in attesa dei risultati delle Elezioni Comunali Rimini 2021 dopo i 10 anni di amministrazione di Andrea Gnassi. I cittadini sono chiamati alle urne per scegliere il sindaco e per il rinnovo dei Consigli comunali. I seggi sono aperti anche oggi, lunedì 4 ottobre, dalle 7 alle 15: ieri l’affluenza a Rimini è stata del 42% leggermente più alta della media nazionale. L’eventuale turno di ballottaggio si terrà due settimane dopo, il 17 e 18 ottobre.

A sfidare il sindaco uscente di centrosinistra Andrea Gnassi, che dopo due mandati non può ricandidarsi, saranno sei candidati con un totale di 21 liste a sostenerli. Il centrosinistra per queste Elezioni Comunali 2021 stavolta schiera Jamil Sadegholvaad, già assessore per due mandati con il sindaco uscente Gnassi, mentre Enzo Ceccarelli corre per il centrodestra. Gli altri candidati a sindaco sono: Matteo Angelini, impiegato sostenuto dal Movimento 3V che ha una posizione critica sui vaccini; Mario Erbetta, avvocato già capogruppo di Patto civico che si candida con Rinascita civica; Gloria Lisi, ex vicesindaca che dopo il divorzio dal centrosinistra corre da sola, sostenuta da civiche e dal Movimento 5 stelle; Sergio Valentini, ingegnere elettronico e ricercatore è in corsa invece per la lista Rimini in comune – Diritti a sinistra.

RISULTATI ELEZIONI RIMINI: I DATI DEL 2016

Andiamo a ripercorrere i risultati delle Elezioni Comunali 2016 Rimini, Andrea Gnassi – candidato per un secondo mandato – era sostenuto dal Partito Democratico, Italia dei Valori e alcune liste civiche. Vinse direttamente al primo turno del 5 giugno 2016, venendo rieletto sindaco con il 57% dei voti contro il 25% del candidato di centro-destra, Marzio Pecci. Il record di preferenze come consigliere comunale lo ottenne Nicola Marcello (Forza Italia) con 1.237 voti, seguito da Gioenzo Renzi (Fratelli d’Italia), con 663 preferenze e Mattia Morolli (Pd), con 626 preferenze. Il Pd ha visto eletti 13 consiglieri, Patto civico con Gnasi 5, Lega 4, Forza Italia 2, Obiettivo Civico per Rimini 2, mentre solo uno per Rimini Attiva, Lista Futura, Fratelli d’Italia e Uniti si vince.

ELEZIONI COMUNALI RIMINI 2021: LE LISTE DEI CANDIDATI SINDACO

Il candidato del centrodestra Enzo Ceccarelli può contare su 7 liste: quelle di Lega, Fratelli d’Italia, La ’Casa dei moderati’ (che riunisce Forza Italia, Udc, Noi con l’Italia, Cambiamo e la civica Città metropolitana), Popolo della Famiglia, Rinascimento di Sgarbi, e le due civiche Noi amiamo Rimini di Lucio Paesani e Con te Rimini – Rete civica di Davide Frisoni; Gloria Lisi è sostenuta da 6 liste: Rimini per Gloria Lisi, Rimini per le imprese, Un futuro verde per Rimini, Rimini ben-essere e transizione ecologica, Political party (la lista dei giovani) e il Movimento 5 stelle; il candidato del centrosinistra Jamil Sadegholvaad è sostenuto da 5 liste: Pd, lista Jamil, Rimini Coraggiosa, Rimini Futura, Europa Verde. Appoggiati da una lista invece Matteo Angelini è sostenuto dal Movimento 3V; Mario Erbetta si candida con Rinascita civica; Sergio Valentini è in corsa per la lista Rimini in comune – Diritti a sinistra.

ELEZIONI COMUNALI RIMINI 2021: COME SI VOTA

Nelle Elezioni Comunali 2021 di Rimini si potrà votare per il sindaco, per le liste che lo sostengono, si possono esprimere preferenze per i candidati al consiglio comunale, che devono essere obbligatoriamente di genere diverso (un uomo e una donna) in caso se ne indichino due, altrimenti la seconda preferenza si annulla. Si potrà anche votare per un sindaco di uno schieramento e, allo stesso tempo, per una lista diversa da quelle che lo appoggiano, ovvero il voto disgiunto. Il sindaco eletto è quello che ottiene la maggioranza assoluta dei voti (51%) al primo o al turno di ballottaggio. La composizione del consiglio comunale è determinata dai risultati dei candidati e delle liste che li sostengono (alle liste del sindaco vincente è assicurato almeno il 60 per cento dei seggi). I candidati delle diverse liste sono eletti in base alle preferenze ricevute.

