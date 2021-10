Risultati Elezioni Salerno 2021/ Diretta Comunali: affluenza, exit poll, voti

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI SALERNO 2021: ALTA AFFLUENZA

Oggi i risultati Elezioni Comunali di Salerno 2021 ci diranno come cambieranno Sindaco e Consiglio Comunale dopo i 5 anni della giunta di centrosinistra di Vincenzo Napoli: urne aperte anche oggi, lunedì 4 ottobre (dalle 7 alle 15), con i primi risultati in diretta sul portale del Viminale e sulle nostre pagine già nella prima serata di lunedì. Il dato dell’affluenza registrato ieri a Salerno, indica un quasi 47%, 6 punti sopra alla media dell’affluenza nazionale. Il possibile ballottaggio già fissato per domenica 17 ottobre (dalle 7 alle 23) e lunedì 18 ottobre (dalle 7 alle 15).

De Luca “Terza dose? Io il primo a farla”/ “No vax fanno venire il sangue agli occhi”

Nelle elezioni comunali 2021 a Salerno, la sfida elettorale vede da un lato il centrosinistra, che ripropone il primo cittadino uscente Vincenzo Napoli, fedelissimo del presidente campano Vincenzo De Luca. Lo sfida Elisabetta Barone, appoggiata dal Movimento 5 Stelle e Michele Sarno, che può contare sull’appoggio del centrodestra. Gli altri candidati sindaco sono Simona Libera Scocozza, Antonio Cammarota, Oreste Agosto, Gianpaolo Lambiase, Maurizio Basso e Annamaria Minotti.

De Luca vs Ddl Zan/ “Lezioni di omotransfobia alle Elementari? Andate al diavolo!”

LIVE Elezioni comunali 2021: risultati di tutti i Comuni in tempo reale. Dati: Roma – Milano – Napoli – Torino – Bologna

RISULTATI ELEZIONI SALERNO: I DATI DEL 2016

Sono passati ormai 5 anni dal giugno 2016 in cui i risultati delle Elezioni Comunali a Salerno videro la vittoria di Vincenzo Napoli, eletto al primo turno sindaco. Il candidato fedelissimo dell’ex sindaco salernitano Vincenzo De Luca era sostenuto da Progressisti per Salerno, Campania libera, Davvero Verdi e ha ottenuto il 70,3% dei voti spazzando via ogni avversario, a cominciare dal lontanissimo Roberto Celano (Forza Italia) che con 9,64% si era piazzato al secondo posto. A Salerno la competizione elettorale era affollata di liste civiche: oltre a Napoli e a Celano, correvano Giuseppe Amodio, Gianpaolo Lambiase, Antonio Iannone, Raffaele Adinolfi, Antonio Cammarota, Marco Falvella, Dante Santoro, Gianluigi Cassandra. L’affluenza era stata del 68,5%.

Vincenzo De Luca apre al M5s/ "Sì a grande partito Pd-grillini"

ELEZIONI COMUNALI SALERNO 2021: I CANDIDATI SINDACO

Nove candidati sindaci, trentuno liste e quasi mille aspiranti consiglieri: sono questi i numeri delle elezioni comunali 2021 di Salerno. A correre per la poltrona da primo cittadino sono l’uscente Vincenzo Napoli, poi Michele Sarno, Elisabetta Barone, Antonio Cammarota, Simona Libera Scocozza, Oreste Agosto, Gianpaolo Lambiase, Maurizio Basso e Annamaria Minotti.

Il sindaco uscente Vincenzo Napoli ha 9 liste a suo favore; 7 quelle per Elisabetta Barone, 6 per Michele Sarno, 3 per Antonio Cammarota, 2 per Simona Libera Scocozza e una a testa per Oreste Agosto, Maurizio Basso, Gianpaolo Lambiase e Annamaria Minotti.

ELEZIONI SALERNO 2021: COME SI VOTA

Come si vota a Salerno è abbastanza semplice visto il sistema elettorale per l’elezione dei sindaci nei comuni sopra i 15mila abitanti: elezione diretta già al primo turno se il candidato ottiene il 50% più uno delle preferenze; se nessun candidato sindaco raggiunge tale soglia si tornerà a votare per l’elezione diretta del sindaco domenica 17 e lunedì 18 ottobre per il ballottaggio tra i due candidati sindaci più votati.

È possibile esprimere una preferenza fino a massimo di due candidati consiglieri, sempre di genere diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza: è consentito il voto disgiunto per le Elezioni Comunali a Salerno, ovvero tracciando un segno sul candidato sindaco e un altro segno su una lista non collegata: in questo caso il voto espresso viene attribuito sia al candidato sindaco sia alla lista non collegata.

Sono invece tre le opzioni possibili per rendere valido il proprio voto sulla scheda elettorale azzurra che verrà consegnata ai seggi ravennati: «Tracciare un solo segno sul candidato sindaco: in questo caso il voto viene attribuito solo al candidato sindaco; tracciare un solo segno su una delle liste, il voto viene attribuito alla lista e al candidato sindaco collegato a tale lista; tracciare un segno sul candidato sindaco e su una delle liste collegate al medesimo candidato sindaco, il voto viene attribuito sia al candidato sindaco sia alla lista». Restano le stringenti regole anti-Covid, con obbligo di mascherina, distanziamento e sanificazione delle mani all’ingresso nel seggio: non è invece obbligatorio il Green Pass per poter votare (e nemmeno per gli scrutatori), occorre solo la carta d’identità e la tessera elettorale valida.



© RIPRODUZIONE RISERVATA