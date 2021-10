Risultati Elezioni Sud, sotto 50mila abitanti/ Diretta Comunali Fasano, Nardò, Eboli

ELEZIONI COMUNALI SUD (SOTTO 50MILA ABITANTI): COME SI VOTA

Anche il Sud al voto da ieri per le Elezioni Comunali Amministrative 2021. Sono 1.342 nel complesso le città chiamate al voto, ma in questo focus ci concentreremo su quelli che si trovano nel Mezzogiorno e hanno meno di 50mila abitanti, facendo particolare attenzione a Battipaglia, Fasano, Nardo, Eboli, Gallipoli, Santa Maria Capua Vetere, Grottaglie, Massafra. Le sfide si preannunciano interessanti e in alcuni casi molto aperte. Ma bisogna tener conto che il voto – fissato per domenica 3 e lunedì 4 ottobre – prevede modalità che variano a seconda che si tratti di Comuni al di sopra e al di sotto dei 15mila abitanti. Quali sono le differenze significative? Nei Comuni che hanno più di 15mila abitanti è possibile esprimere il voto disgiunto, cioè voto al candidato sindaco e ad una lista non a lui collegata.

RISULTATI ELEZIONI LATINA 2021/ Comunali diretta: voti, exit poll, affluenza

Inoltre, nei Comuni che hanno meno di 15mila abitanti non è possibile che vi sia il ballottaggio, perché a vincere è il candidato che raccoglie più voti. Inoltre, ad ogni candidato sindaco corrisponde una lista con numero di candidati consiglieri che non deve superare quello dei seggi.

LIVE Elezioni comunali 2021: risultati di tutti i Comuni in tempo reale. Dati: Roma – Milano – Napoli – Torino – Bologna

RISULTATI ELEZIONI SALERNO 2021/ Comunali diretta: proiezioni, affluenza, exit poll

FOCUS AMMINISTRATIVE: RISULTATI ELEZIONI BATTIPAGLIA 2021

Battipaglia è tra i 141 Comuni chiamati al voto in Campania per le Elezioni Comunali 2021. I candidati sono sette, 21 invece le liste. C’è Cecilia Francese che spera di ottenere un secondo mandato e vanta il sostegno di cinque liste civiche: Avanti Battipaglia, Etica, Battipaglia 2021, Con Cecilia, Insieme per Battipaglia. Il centrodestra corre diviso perché ci sono Ugo Tozzi, sostemuto da Fratelli d’Italia con Tozzi Sindaco e Battipaglia Città Nostra, e Bruno Di Cunzolo con Eretici, Forza Italia-Nuovo Psi, Rivoluzione Evoluzione Battipagliese. Invece il Movimento 5 Stelle ha deciso di puntare su Enrico Farina. Carmine Bucciarelli è sceso in campo con Battipaglia Città del Sele, mentre Maurizio Mirra con Civicamente. Infine, Antonio Visconti con Liberali e Solidali, Partito Democratico, Campania Libera, Partito Socialista Italiano, Udc-Movimento Pro Battipaglia, Popolari-Battipaglia Viva e Noi tutti liberi e partecipi-Centro Democratico.

RISULTATI ELEZIONI RAVENNA 2021/ Comunali diretta: voti, exit poll, affluenza

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI FASANO 2021

Ormai tutto è pronto i risultati delle Elezioni Comunali 2021 anche a Fasano, dove sono state consegnate 13 liste a sostegno di 4 candidati sindaco. Quello di centrodestra è Pasquale Di Bari, sostenuto da Circoli Nuova Fasano, Fratelli d’Italia, Unione di Centro, Sì Fasano con Di Bari, Lega, Casa del Cittadino, Forza Italia. Invece il centrosinistra supporta Francesco Zaccaria insieme a AltreMenti, Fasano Continua, Civicamente Fasano. Ci sono poi Gregorio Anglani e Cataldo Carbonaro che corrono da soli rispettivamente con Fasano nel cuore e Scelta Condivisa.

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI NARDÒ 2021

In quattro si sfidano a Nardò per il ruolo di sindaco. I candidati alle Elezioni Comunali 2021 sono infatti Carlo Falangone, Stefania Ronzino, Cosimo Damiano Frasca e Giuseppe Mellone. Quest’ultimo è sostenuto da nove liste: Andare Oltre, Avanti Nardò, Difendere Nardò, Liberi Popolari, Movimento Politico Libra, Nardò per bene, Noi X Nrdò, Obiettivo Comune, Pippi Sindaco di Tutti. In lizza anche Mino Frasca con Nardò Fuutra, Forza Nardò, Cambiamo per Nardò e Nardò Civica. Solo Nardò bene comune per Stefania Ronzino, invece Futuro comune, Movimento 5 Stelle, Nardò progressista, Partito democratico e Collettiva.

COMUNALI, RISULTATI ELEZIONI EBOLI 2021

Tre candidati alle Elezioni Comunali 2021 a Eboli, dove gli ultimi giorni sono stati discussi per via delle notizie su una presunta compravendita di voti. Curiosamente non ci sono i partiti più noti, fatta eccezione per il Partito comunista italiano che sostiene Alfonso Del Vecchio. Una sola lista anche per Donato Santimone, sostenuto da quella La città del Sele. Sono sei invece per Massimo Cariello, nello specifico si tratta di Alleanza democratica per Eboli, Ascolto cittadino, Cresciamo ancora, Eboli al centro, Eboli popolare, Eboli a testa alta.

RISULTATI ELEZIONI GALLIPOLI 2021: I CANDIDATI

Al voto sono chiamati anche i cittadini di Gallipoli, che devono scegliere tra tre candidati sindaco. Il primo è Flavio Fasano, sostenuto da cinque liste: Fontana, Grattacielo, Castello, Torre e Faro. Sono dodici invece quelle che supportano la candidatura di Stefano Minerva, in primis c’è quella del Movimento 5 stelle, a seguire E’ giunta l’ora, Noi giovani con Minerva, Democratici con Minerva sindaco, Cantiere 73014, Agire insieme per Minerva, Crescere insieme, La Forza del Cuore, Popolari per Gallipoli, Fratelli di Scoglio, Grande Gallipoli, La Puglia in più. Il candidato di destra è Luca Murra, che ha come lista a sostegno quella di Giorgia Meloni Fratelli d’Italia.

RISULTATI ELEZIONI SANTA MARIA CAPUA VETERE 2021

In tre si contendono la carica di sindaco a Santa Maria Caputa Vetere nelle Elezioni Comunali 2021, con M5s e Partito democratico a sostegno di due differenti candidati. M5s supporta Raffaele Aveta con Partito animalista, Liberi per smcv, Aveta sindaco e Sud per l’Italia Aveta sindaco. Invece Antonio Mirra è supportato, oltre che dal Pd, anche da Area popolare, Leoni d’Italia, Moderati per Santa Maria Capua Vetere, Socialisti e riformisti, Mirra 2021, Noi campani. Il terzo candidato sindaco è del centrodestra, Mariagabriella Santillo: a sostenerla le liste Fratelli d’Italia, Forza Italia Berlusconi, E’ or adi cambiare smcv, Salviamo smcv e Adesso.

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI GROTTAGLIE 2021

Sono quattro i candidati sindaco a Grottaglie per le Elezioni Comunali 2021, tra cui quello uscente Ciro D’Alò. Quest’ultimo può contare sul sostegno di Noi ci siamo, Grottaglie democratica, Movimento 5 Stelle, Rigenerazione, Con D’Alò, Insieme a sinistra, FuturaLab, Sud in Movimento, Viviamo Grottaglie. Dunque, M5s supporta un altro candidato rispetto a Partito democratico, che invece sostiene Alfredo Traversa insieme a Città creativa in comune, Sviluppo Ospedale Sostenibilità Emergenza Grottaglie, Progresso civico e Lega Sud Grottaglie Ausonia. Invece il candidato del centrodestra è Vincenzo Lenti, sostenuto da Fratelli d’Italia. Infine, Maria Santoro con le liste Insieme per Grottaglie, Grottaglie moderata, Grottaglie prima di tutto.

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI MASSAFRA 2021

I candidati in corsa per le Elezioni Comunali 2021 a Massafra sono cinque. Quello di centrodestra è Domenico Santoro, sostenuto dalle liste Lega Salvini Puglia, Forza Italia Berlusconi e Domenico Santoro sindaco. Dunque, il centrodestra corre diviso, perché Giorgia Meloni – Fratelli d’Italia ha il suo candidato, Gaetano Castiglia, supportato anche dalle liste Massafra futura, Noi con l’Italia e Verde è popolare. Discorso simile per M5s-Pd. Per il Movimento 5 Stelle c’è Gaia Silvestri, sostenuta anche dalla lista Movimento per Gaia Silvestri sindaco. Invece il Partito democratico sostiene Fabrizio Quarto con Cittadino protagonista, Con Quarto, Patto dei moderati Puglia popolare e Democrazia libera in movimento, Strada maggiore. Infine, Cosimo Convertino con Rinascita per Massafra Convertino sindaco.



© RIPRODUZIONE RISERVATA