Elezioni comunali 2021: liste e nomi candidati/ Chi sono: vip e no vax al debutto

Elezioni comunali 2021, il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato con la chiusura dei termini per la consegna delle liste per le amministrative del prossimo 3 e 4 ottobre, quando si tornerà alle urne in 1.160 Comuni, oltre che in Calabria (regionali). Cinque città “big” al centro di questa tornata: Roma, Milano, Torino, Napoli e Bologna. Sono numerosissime le curiosità che accompagnano queste elezioni: si va dalla lista Lgbt presentata nel Comune più piccolo d’Italia (Monterone, appena 31 abitanti), alla candidatura di Clemente Mastella a Benevento.

A Caserta invece si contendono la fascia tricolore sette candidati maschi (nessuna quota rosa prenderà parte alla competizione elettorale, ndr), mentre in ognuna delle grandi città sopra menzionate si presentano per la prima volta nella storia alcune liste No vax (due di queste a Milano). Insomma, una scelta ampia e variegata, che porta anche il tema dell’emergenza sanitaria all’attenzione degli elettori, con annesse polemiche e posizioni contrastanti circa l’introduzione dell’obbligo del Green Pass.

ELEZIONI COMUNALI 2021: IN CAMPO ANCHE UN EX MISS ITALIA E ALCUNI EX CALCIATORI

Alle elezioni comunali 2021 parteciperanno anche alcuni personaggi famosi, veri e propri vip: di chi si tratta? A Roma, ad esempio, la sindaca ricandidata Virginia Raggi schiera l’ex miss Italia Nadia Bengala, mentre al fianco di Roberto Gualtieri troviamo Ubaldo Righetti, campione d’Italia con la Roma di Liedholm nella stagione 1982/1983. Al proposito di calcio: con Enrico Michetti corrono invece lo storico centrocampista giallorosso Antonio Di Carlo e l’ex capitano della Lazio Angelo Gregucci, oltre all’attore comico Pippo Franco. Infine, a Milano, il sindaco uscente e ricandidato Beppe Sala ha al suo fianco l’ex campione di ciclismo Gianni Bugno.

Il numero di candidati sindaci varia a seconda della città presa in esame: a Roma sono ben 22 (con 39 liste a sostenerli), a Milano 13 (28 liste), a Torino 13 (30 liste), a Bologna 8, a Napoli 7. Infine, sono quattro i candidati alla carica di presidente della Regione Calabria e 21 le liste per il Consiglio regionale. Si tratta di Roberto Occhiuto per il Centrodestra, della ricercatrice Amalia Bruni per il Centrosinistra, del sindaco di Napoli Luigi de Magistris per un polo civico e dell’ex governatore Mario Oliverio da indipendente.



