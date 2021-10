Risultati elezioni Torino 2021/ Diretta Comunali: affluenza, exit poll, proiezioni

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI TORINO 2021: PARTITA APERTA

C’è anche Torino tra le grandi città chiamate al voto in questa tornata di elezioni comunali 2021. Seggi aperti anche oggi lunedì 4 ottobre, questa volta dalle 7:00 alle 15:00. Ieri l’affluenza è stata solo del 38%, vedremo oggi a che soglia arriveremo. Se i risultati delle elezioni di Torino non dovessero vedere nessuno dei candidati ai nastri di partenza capace di superare il 50% dei consensi ecco che l’intero discorso sarebbe rimandato al ballottaggio tra i due meglio classificati al primo turno. La resa dei conti avrebbe luogo domenica 17 ottobre (dalle 7 alle 23) e lunedì 18 ottobre (dalle 7 alle 15). Quel che è certo è che a guidare la città della Mole Antonelliana per i prossimi 5 anni non sarà Chiara Appendino.

L’attuale sindaca di Torino ha deciso di rinunciare anzitempo al bis, dunque appare arduo per il Movimento 5 Stelle difendere Palazzo Civico senza la sua figura locale più rappresentativa. Candidata del partito di Giuseppe Conte è Valentina Sganga, capogruppo pentastellata in Consiglio comunale, ma a contendersi il governo di Torino dovrebbero essere centrodestra e centrosinistra. Da una parte l’imprenditore Paolo Damilano, dall’altra il capogruppo dem Stefano Lo Russo, sono indiziati di dare vita ad un vero e proprio testa a testa.

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI TORINO: I DATI DEL 2016

I Risultati delle elezioni Torino 2016 rappresentarono uno dei maggiori choc di quella tornata di amministrative. Anche oggi il risultato delle elezioni Comunali di Torino non è assolutamete scontato e forse è il Comune dove i giochi sono più incerti. Purtroppo quel che diciamo non è suffragato da sondaggi sulle elezioni di Torino 2021 ma guardiamo ai risultati del 2016 per capire cosa potrebbe succedere oggi. Il sindaco uscente del centrosinistra, Piero Fassino, ottenne al primo turno il 41,83% dei voti. Al ballottaggio però venne sconfitto da Chiara Appendino, candidata M5S che al primo turno aveva ottenuto il 30,92%.

Il secondo turno mise a nudo l’incapacità di Fassino di catturare voti al di fuori della propria coalizione, con Appendino che al contrario intercettò in particolare il voto in uscita della destra sovranista: finì 54 a 46 in suo favore. La distribuzione dei 40 seggi in Consiglio comunale vide assegnarne 24 al Movimento 5 Stelle grazie al premio di maggioranza assicurato dalla vittoria della Appendino, 11 al centrosinistra, 2 alla destra sovranista, 1 a Forza Italia, uno ai centristi di Roberto Rosso e uno alla sinistra radicale rappresentata da Airaudo. In particolare, al primo turno Alberto Morano, candidato di Lega, Fdi e Lavoriamo insieme ottenne l’8,39%; Osvaldo Napoli, candidato di Forza Italia, si fermò al 5,31%; Roberto Rosso ottenne il 5,05 e Airaudo il 3,7%.

SONDAGGI ELEZIONI COMUNALI TORINO 2021: I CANDIDATI SINDACO

Sono 13 i candidati a sindaco di Torino: undici uomini e due donne. Per il centrodestra corre come detto Paolo Damilano, sostenuto da otto liste: Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Popolo della Famiglia, Sì Tav Sì Lavoro, Progresso Torino, Torino Città Futura e Torino Bellissima. Il dem Paolo Lo Russo, candidato del centrosinistra, risponde con il sostegno di 6 liste: Pd, Moderati, Articolo 1, Sinistra Ecologista, Lista Civica per Lo Russo e Torino Domani.

Valentina Sganga mira a ripetere l’exploit di Chiara Appendino in casa M5s: a suo appoggio non solo la lista grillina come da tradizione, ma anche il simbolo di Europa Verde Torino. Partecipata la coalizione di sinistra radicale capeggiata da Angelo D’Orsi, sostenuto da Potere al Popolo, Partito Comunista Italiano, Sinistra in Comune, Rifondazione Comunista, Sinistra Anticapitalista, DemA, Torino Ecosolidale. Altre candiatura sono Greta Giusy Di Cristina (Partito Comunista, Torino Città Futura); Ugo Mattei (Futura Torino); Roberto Salerno (Mat-Movimento Ambientalista Torino);Ivano Verra (Italexit, Noi Cittadini); Paolo Alonge (Movimento 3V – Vaccini Vogliamo Verità);Lorenzo Varaldo (Divieto di Licenziare);Emilio Mazza (Torino Capitale d’Europa Basta Isee); Davide Betti Balducci (Partito Gay, Partito Animalista Italiano); Massimo Chiesi(Partito Comunista dei Lavoratori).

Gli ultimi sondaggi su elelzioni Torino 2021, prima del silenzio elettorale attribuivano a Paolo Damilano un lieve vantaggio su Lo Russo: entrambi i candidati veleggiavano poco sopra il 40%. L’ipotesi più probabile? Quella di un ballottaggio fra centrodestra e centrosinistra.

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI COMUNALI DI TORINO

Essendo Torino un Comune con più di 15mila abitanti la legge elettorale prevede un sistema a doppio turno nel caso nessuno dei candidati superi il 50% dei consensi. In questo caso la partita viene risolta al ballottaggio dopo due settimane di campagna elettorale fra i primi due classificati. La soglia di sbarramento da superare per entrare in Consiglio comunale è il 3%. Ma come si vota a Torino? Ogni elettore ha diverse possibilità: può scegliere di tracciare un segno sul simbolo di una lista, e di conseguenza il voto andrà al partito prescelto e al candidato da esso sostenuto.

Esiste però anche l’opzione del voto disgiunto: in questo caso l’elettore può premiare un candidato sindaco non collegato alla lista prescelta. Non è obbligatorio tracciare un segno su una lista: chi vuole può anche votare unicamente il candidato sindaco facendo una “X” sul suo nome. Infine è possibile segnare una “X” sia sul candidato sindaco che su una delle liste collegate. Accanto ad ogni lista gli elettori troveranno due righe: è lo spazio demandato all’indicazione del voto di preferenza. Il limite massimo è di due preferenze, ma bisogna rispettare due requisiti: che i candidati consiglieri siano appartenenti alla stessa lista e soprattutto siano un uomo e una donna. In questo caso si è soliti parlare di doppia preferenza di genere.



