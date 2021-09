Risultati Europa league, classifiche/ Diretta gol live score dei match, 16 settembre

RISULTATI EUROPA LEAGUE: SI APRE LA FASE A GIRONI

Spazio ai risultati dell’Europa league in questo giovedi 16 settembre 2021: con oggi diamo il via ufficiale alla fase a giorni della seconda competizione per club del continente e dopo l’anticipo Spartak Mosca-Legia occorso solo ieri, siamo davvero impazienti di dare la parola al campo. Al solito saranno parecchie partite a farci compagnia, messe in calendario in due fasce orarie (con fischi d’inizio alle ore 18.45 e alle ore 21.00) e con tante big d’Europa pronte a dare il massimo.

In primis Lazio e Napoli, che pure oggi faranno il loro debutto in coppa e chissà che riescano a tenere altro il tricolore anche in questa intensa serata dedicata al calcio. La speranza è che sia comunque gran spettacolo i campo: andiamo allora a vedere che ci riserverà questo giovedi dedicato ai risultati dell’Europa league.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: I MATCH IN PROGRAMMA

Pronti a vivere il primo giovedi dedicato ai risultati dell’Europa league per la fase a gironi, serve ora vedere che ci riserva anche il calendario. Come abbiamo detto stanno due le fasce orarie e già alle ore 18.45 mettiamo in evidenza incontri come Galatasaray Lazio, con i biancocelesti pronti a fare il colpo in terra turca (anche per dimenticare l’ultimo KO in Serie A): alla stessa ora comunque la nostra attenzione sarà su Lokomotiv Mosca-Marsiglia, ma pure Betis-Celtic e alla sfida Leverkusen-Ferencvaros, dove i magiari proveranno l’impresa contro le aspirine tedesche. Senza dimenticare che sempre alle ore 18.45 avrà inizio per il girone H l’incontro tra Dinamo Zagabria e West Ham, con gli Hammers di Moyes pronti al debutto.

Per le altre sfide del turno invece dovremo attendere le ore 21.00: ecco che allora saranno riflettori puntati su Rangers-Lione ma pure su Psv-Real Sociedad, che promette scintille. Sempre alla stessa ora pure avrà luogo l’incontro tra Leicester e Napoli, dove i campani di Spalletti puntano a fare bella figura in casa delle Foxes, anche per proseguire nell’ottima striscia vincente inaugurata nei primi giorni di campionato. Attenzione poi alla stessa ora anche alle sfide Eintrach Francoforte-Fenerbahce e Monaco-Sturm Graz.

RISULTATI EUROPA LEAGUE

GIRONE A

Ore 21.00 Brondy-Sparta Praga

Ore 21.00 Rangers-Lione

GIRONE B

Ore 21.00 Monaco-Sturm Graz

Ore 21.00 Psv-Real Sociedad

GIRONE C

Ore 21.00 Leicester-Napoli

GIRONE D

Ore 21.00 Olympicos-Antwerp

Ore 21.00 Eintracht-Fenerbahce

GIRONE E

Ore 18.45 Galatasaray-Lazio

Ore 18.45 Lokomotiv Mosca-Marsiglia

GIRONE F

Ore 18.45 Stella Rossa-Braga

Ore 18.45 Midtjylland-Ludogorets

GIRONE G

Ore 18.45 Betis-Celtic

Ore 18.45 Leverkusen-Ferencvaros

GIRONE H

ORe 18.45 Rapid Vienna-Genk

Ore 18.45 Dinamo Zagabria-West Ham



