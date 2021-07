Risultati Judo/ Olimpiadi Tokyo 2020, diretta live: Bellandi e Mungai!

RISULTATI JUDO OLIMPIADI TOKYO 2020: OGGI UOMINI 90 KG E DONNE 70 KG

Nuova giornata dedicata ai risultati del judo per le Olimpiadi di Tokyo 2020: con oggi, mercoledì 28 luglio 201 daremo il via, fin dalle prime ore del mattino italiano alle gare dei 70 kg donne e dei 90kg uomini, dove pure l’Italia sarà ben rappresentata. Con Alice Bellandi e Nicholas Mungai vogliamo fare bella figura sul tatami del Nippon Budokan, specie dopo le bellissime medaglie vinte da Odette Giuffrida e Maria Centracchio nei giorni scorsi: alla vigilia purtroppo il favore per le medaglie non è per i nostri atleti, che potrebbero comunque regalarci una sorpresa. Dopo tutto il colpo di scena pare l’unica costante e nel tabellone dei risultati del judo per le Olimpiadi di Tokyo 2020, quelle dei 70kg donne e 90 kg uomini sono tra le categorie dove è più difficile fare un pronostico. Nel frattempo ricordiamo che i primi turni per entrambe le categorie cominceranno solo alle ore 4.00 del mattino italiano e che per le finali dovremo attendere almeno le 11.00 di mattina circa.

Simona Quadarella, Diretta Finale 1500 SL/ Olimpiadi Tokyo 2020: chiude 5a, italiana in crisi nera!

RISULTATI JUDO OLIMPIADI TOKYO 2020: I PROTAGONISTI

Date le prime indicazioni per questo mercoledì riservato ai risultati del judo per le Olimpiadi di Tokyo 2020, tocca ora vedere quali saranno i big chiamati sul tatami quest’oggi. Cominciamo allora dalle donne con l’azzurra Alice Bellandi in cerca di un vero risultato per i 70 kg: la judoka come detto non parte con il favore del pronostico, ma non possiamo escludere un colpo di scema. Nella categoria vi sono infatti almeno una decina di vere pretendenti tra cui anche la giapponese Chizuru Arai, la croata Barbara Matic, tra l’altro campionessa del mondo in carica, e la francese Margaux Pinot. Pure nella categoria dei 90 kg uomini vi è gran incertezza nel pronostico e chissà che il nostro Nicholas Mugai possa anche sorprenderci. Pure tra i big i nomi da tenere d’occhio oggi sono quelli dello spagnolo Sherazadishvili, tra i più costanti ad alti livelli negli ultimi mesi (ed è numero 1 nel ranking iridato), come anche quello di Bekauri, e del giapponese Mukai, senza trascurare l’uzbeko Bobonov, argento iridato solo pochi mesi fa

LEGGI ANCHE:

Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020/ Le medaglie e la classifica: Italia con possibili podi (mercoledì 28 luglio)FEDERICA PELLEGRINI, DIRETTA FINALE 200m SL/ Olimpiadi Tokyo 2020: chiude la carriera 7a posizione

© RIPRODUZIONE RISERVATA