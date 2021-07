RISULTATI JUDO TAEKWONDO/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta: Centracchio in semifinale

RISULTATI JUDO TAEKWONDO OLIMPIADI TOKYO: CENTRACCHIO IN SEMIFINALE!

Grandi emozioni per l’Italia in questi martedì riservato ai risultati del Judo alle Olimpiadi di Tokyo 2020: solo tra pochissimo infatti sarà protagonista sul tatami del Nippon Budokan di Tokyo l’azzurra Marta Centracchio, che per la categoria dei 63 kg femminili affronterà la slovena Trstenjak per la semifinale. Per la judoka azzurra davvero un gran risultato, arrivato anche con il favore della sorte, visto il tabellone favorevole. Dopo aver superato la ungherese Ozbas ai sedicesimi, la nostra beniamina ha avuto la meglio sulla polacca Ozdoba-Blach: un combattimento davvero intelligente da parte di Centracchio che ha ben gestito la situazione degli sfido e poi ha fatto suo il trionfo per Hansoku make (triplo show) a un minuto e mezzo circa del Golden score. Ora per l’azzurra una sfida preziosa contro la slovena: in caso di successo si andrà a lottare per l’oro e in caso di KO per il bronzo. (agg Michela Colombo)

GIORNATA INTENSISSIMA!

I risultati di judo e taekwondo alle Olimpiadi Tokyo 2020 saranno protagonisti anche oggi, martedì 27 luglio 2021, con un totale di ben quattro titoli da assegnare nelle prossime ore in questi due sport di combattimento che ci hanno già regalto numerose soddisfazioni in queste Olimpiadi Tokyo 2020, cioè naturalmente il meraviglioso oro di Vito Dell’Aquila sabato nel taekwondo e il bronzo di Odette Giuffrida invece domenica per quanto riguarda il judo. Oggi in ottica azzurra le prospettive dovrebbero sulla carta essere meno esaltanti per i risultati di judo e taekwondo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ma le sorprese in questi sport che consumano l’intero programma di ogni gara in un singolo giorno sono sempre dietro l’angolo e speriamo che l’Italia ne possa approfittare.

Diciamo subito che, ad onor del vero, nel taekwondo oggi non possiamo nemmeno sperare nella sorpresa, dal momento che nelle due categorie di peso massime di questa arte marziale, cioè il +80 kg maschile e il +67 kg femminile, non saranno presenti in gara rappresentanti azzurri. L’appuntamento con le finali che definiranno i risultati taekwondo oggi alle Olimpiadi Tokyo 2020 sarà comunque alle ore 14.30 per il +67 kg femminile e subito dopo per il +80 kg maschile, alle ore 14.45.

RISULTATI JUDO TAEKWONDO OLIMPIADI TOKYO 2020: OGGI DUE AZZURRI IN GARA

I risultati judo taekwondo alle Olimpiadi Tokyo 2020 oggi dunque attireranno la nostra attenzione soprattutto sul judo, il cui epilogo è atteso ben prima rispetto all’altra arte marziale. Infatti già alle ore 10.00 sono in programma le due finali delle categorie -81 kg maschile e -63 kg femminile, che ci daranno appunto i risultati attesi oggi per il judo alle Olimpiadi Tokyo 2020. Ieri abbiamo avuto la grande delusione della immediata eliminazione del campione olimpico uscente Fabio Basile, out al primo turno nei -73 kg maschili, oggi il judo azzurro cercherà di fare il contrario, cioè sorprenderci con due rappresentanti che sulla carta sono meno quotati rispetto a Basile. Nei -81 kg maschili l’Italia potrà infatti schierare Christian Parlati, nato a Napoli il 23 gennaio 1998, che ha fatto benissimo nelle categorie giovanili e adesso proverà a vivere una giornata di gloria anche alle Olimpiadi Tokyo 2020, il palcoscenico più importante per uno sportivo. Una veterana del tatami invece ci rappresenterà nella categoria -63 kg femminile: per l’Italia sarà in gara la molisana classe 1984 Maria Centracchio. Arriveranno dolci sorprese per noi?

