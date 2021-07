Risultati Judo Taekwondo/ Olimpiadi Tokyo 2020, diretta live: c’è Fabio Basile

RISULTATI JUDO TAEKWONDO OLIMPIADI TOKYO 2020: MEDAGLIA PER L’ITALIA?

Spazio ai risultati del Judo come del Taekwondo alle Olimpiadi di Tokyo 2020: con oggi lunedì 26 luglio saremo dunque ancora sui tatami del Nippon Budokan come pure del Makuhari Messe di Tokyo per una grande e intensa giornata di gare dove pure verranno messe in palio medaglie preziosissime. Vediamo dunque immediatamente il programma e gli orari delle gare che ci faranno compagnia oggi, chiaramente dalle prime ore del mattino italiano. Cominciamo allora dal Judo per cui i primi turni cominceranno alle ore 4.00 del mattino: sotto ai riflettori i tornei dei 57 kg donne e dei 73 kg uomini. Anche per il Taekwondo chiaramente si comincerà molto presto: da programma infatti i primi turni cominceranno solo alle ore 3.00 del mattino. Qui poi le categorie oggi impegnate saranno quelle dei 80 kg uomini e dei 67 kg donne.

RISULTATI JUDO TAEKWONDO OLIMPIADI TOKYO 2020: BASILE E ALESSIO

Detto del programma di questo lunedì riservato ai risultati del Judo come del Taekwondo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, tocca ora vedere quali saranno i gran favoriti e i big da tenere d’occhio oggi. Cominciamo dal Judo, dove pure per il tabellone maschile dei 73 kg avremo un solo italiano iscritto, ovvero Fabio Basile, judoka class 1994 che pure ha fatto suo l’oro a Rio 2016 ma nella categoria dei 66 kg. Pure nel tabellone saranno oggi da tenere d’occhio anche Shoheu Ono, certo tra i favoriti per la medaglia d’oro ma pure Estrada e Lien.

Per le donne per i 57 kg nessuna italiana iscritta: qui le big saranno la nipponica Tsukasa Yoshida e la canadese Jessica Klimakait, favore per l’oro ma anche l’iridata Deguchi. Per quanto riguarda il taekwondo vediamo che nel tabellone maschile avremo impegnato fin dai primi turni l’azzurro Simone Alessio: con l’azzurro, da cui possiamo aspettarci di tutto, sarà meglio tenere poi d’occhio anche Khramtcov e Sallah Cissè. Per le donne nessuna italiana sul tatami ma er i 67 kg consigliamo di controllare di frequente i risultati per Matea Jelic, Magda Wiet Henin e Nur Tatar.

