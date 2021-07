Risultati Judo Taekwondo/ Olimpiadi Tokyo 2020, diretta live: oggi Giuffrida-Lombardo

RISULTATI JUDO TAEKWONDO: OGGI I BIG AZZURRI PER LE OLIMPIADI 2020 TOKYO!

Spazio ai risultati per il Judo e il Taekwondo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 oggi domenica 25 luglio: dopo il primo “assaggio” occorso ieri, ecco che si ritorna sul tatami per questi due sport che potrebbero regalarci davvero tante soddisfazioni. Ovviamente già nella giornata di oggi, dove per entrambe le discipline è atteso un programma fittissimo, che andremo subito a vedere. Cominciando dal Judo segnaliamo che oggi al Nippon Budokan sarà spazio per i tabellone delle categorie dei 66kg uomini e dei 52 kg donne: dai preliminari, attesi a partire dalle ore 4.00 del mattino italiano, fino alle finali previste nel primo pomeriggio. Per i risultati del Taekwondo alle Olimpiadi 2020 di Tokyo invece segnaliamo che oggi saranno riflettori puntati sulle categorie dei 57kg donne e dei 68 kg uomini alla Makuhari Messe: i turni preliminari cominceranno alle ore 3.00, mentre per le finali dovremo attendere verso le 14.30 del pomeriggio italiano.

RISULTATI JUDO TAEKWONDO: I BIG ATTESI SUL TATAMI OGGI

Spiegato programma e gare per questa domenica riservata ai risultati di Judo e Taekwondo alle Olimpiadi 2020 di Tokyo, tocca ora vedere chi saranno i big da tenere d’occhio oggi sul tatami giapponese. Cominciamo allora dal Judo che per la categoria maschile dei 66 kg, avremo impegnato dai 16 di finale Manuel Lombardo: lo judoka, numero 1 del ranking mondiale, è certo uno delle nostre speranze più vive di medaglia alle Olimpiadi 2020 di Tokyo e dovrà lottare probabilmente con Hifumi Abe e Baul An (latri gran favoriti) per ottenere oggi la medaglia più preziosa. Per la categoria femminili dei 52kg invece ecco un’altra nostra “punta” ovvero Odette Giuffrida, chiara favorita alla medaglia d’oro in questa categoria. La judoka italiana è vice campionessa olimpica in carica ed è approdata in terra giapponese dopo un triennio di avvicinamento davvero superbo: il nostro tifo è tutto per lei, ma ricordiamo che sul tatami le potrebbero dare del filo da torcere Amandine Buchard e Uta Abe.

Per il Taekwondo, vediamo che tra gli uomini per la categoria dei 68kg non vi sono italiani in gara, ma la sfida sarà ugualmente bollente, tra il campione del mondo in carica Bradley Sinden e il sudcoreano Daehoon Lee e lo spagnolo Javier Perez Polo, argento a Manchester 2019. Per la categoria invece dei 57 kg donna pure non troviamo alcuna italiana iscritta nel tabellone, che pur risulta privo di Fernanda Aguirre, prima atleta costretta a rinunciare ai Giochi perchè trovata positiva al coronavirus al suo sbarco in Giappone. Qui invece per la lotta della medaglia sarà il caso di tenere d’occhio la campionessa del mondo in carica Jade Jones, ma pure la sudcoreana Ahreum Lee e la canadese Skylar Park come anche l’atleta della formazione dei rifugiati Kimia Alizaadeh Zenoorin, bronzo a Rio 2016.

