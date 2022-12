Risultati Ligue 1 e classifica/ Le partite della sedicesima giornata

I risultati Ligue 1 saranno protagonisti con la sedicesima giornata del massimo campionato francese fra oggi e domani, dal momento che dopo la sosta per i Mondiali il campionato ricomincia anche in Francia nel periodo natalizio, con le prime partite che sono fissate appunto per oggi, mercoledì 28 dicembre 2022, secondo il programma che presenteremo fra poco. Uno sguardo alla classifica della Ligue 1 dopo le precedenti quindici giornate ci parla già del tentativo di fuga del Paris Saint Germain, grande favorito per la vittoria del campionato e finora praticamente perfetto, con 41 punti su un massimo possibile di 45.

I risultati Ligue 1 sapranno fornirci emozioni nel corso di questa stagione? La responsabilità sembra essere affidata soprattutto al Lens, unica formazione che finora sta cercando di rimanere in scia al PSG ed è staccato di soli cinque punti, mentre già con il terzo posto del Rennes si scende a dieci lunghezze di ritardo dalla capolista. Il cammino comunque è ancora lungo e chissà se la ripartenza potrà offrire sorprese: meglio non fare calcoli e goderci le emozioni che ci offrirà la Ligue 1, per scoprire cosa succederà alla ripartenza dopo la sosta.

RISULTATI LIGUE 1: TUTTE LE PARTITE

Adesso andiamo a scoprire cosa ci offrirà la sedicesima giornata del massimo campionato francese e dunque quale sarà il programma delle partite che ci daranno tutti i risultati Ligue 1 in occasione di questo nuovo turno, il primo naturalmente dopo i Mondiali. Oggi, mercoledì 28 dicembre, ricomincerà alle ore 15.00 con Ajaccio Angers e Troyes Nantes, seguite alle ore 17.00 da Auxerre Monaco. Sarà un giorno però molto intenso, infatti ecco pure alle ore 19.00 Clermont Lilla ed infine alle ore 21.00 Brest Lione e PSG Strasburgo.

Tuttavia il quadro dei risultati per la sedicesima giornata della Ligue 1 si completerà solamente giovedì 29 dicembre, con le ultime quattro partite in programma: si partirà in questo caso alle ore 17.00 con Lorient Montpellier, mentre alle ore 19.00 ecco Reims Rennes ed infine gli ultimi due posticipi saranno alle ore 21.00 Olympique Marsiglia Tolosa e Nizza Lens.

RISULTATI LIGUE 1, 16^ GIORNATA

Mercoledì 28 dicembre

ore 15.00

Ajaccio Angers

Troyes Nantes

ore 17.00

Auxerre Monaco

ore 19.00

Clermont Lilla

ore 21.00

Brest Lione

PSG Strasburgo

Giovedì 29 dicembre

ore 17.00

Lorient Montpellier

ore 19.00

Reims Rennes

ore 21.00

Olympique Marsiglia Tolosa

Nizza Lens

CLASSIFICA LIGUE 1

PSG 41

Lens 36

Rennes 31

Olympique Marsiglia 30

Lorient 28

Monaco 27

Lilla 26

Lione 21

Nizza 20

Clermont 19

Reims 17

Tolosa 16

Troyes, Montpellier 14

Nantes, Brest, Auxerre 13

Ajaccio 12

Strasburgo 11

Angers 8











