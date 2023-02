Risultati Ligue 1 e classifica/ Le partite della ventiquattresima giornata

RISULTATI LIGUE 1: SI INIZIA CON NIZZA REIMS

I risultati Ligue 1 saranno nuovamente protagonisti con la ventiquattresima giornata del massimo campionato francese che sarà naturalmente il quinto turno del girone di ritorno della Ligue 1, che passerà invece dalla prossima stagione a 18 squadre, riducendo l’organico di due unità (motivo per cui ci sono quattro retrocessioni in questo campionato). Il torneo riserva forse qualche incertezza in più del previsto anche per il Paris Saint Germain, che resta capolista ma dovrà sudare per prendersi il titolo francese.

Al momento in effetti la capolista della classifica della Ligue 1 è proprio l’immancabile Paris Saint Germain, tuttavia il PSG ha perso contro il Monaco nella scorsa giornata e anche contro il Bayern Monaco in Champions League. I risultati Ligue 1 sapranno fornirci emozioni nel corso di questa stagione? La responsabilità è affidata in particolare alle inseguitrici che stanno cercando di rimanere in scia al PSG a cominciare dall’Olympique Marsiglia che sogna di battere gli storici rivali: il cammino comunque è ancora lungo, meglio non fare calcoli e goderci le emozioni che ci offrirà la Ligue 1, per scoprire cosa succederà in questo weekend oltre la metà del mese di febbraio.

RISULTATI LIGUE 1: TUTTE LE PARTITE

Adesso andiamo a scoprire cosa ci offrirà la ventiquattresima giornata del massimo campionato francese e dunque quale sarà il programma delle partite che ci daranno tutti i risultati Ligue 1 in occasione di questo nuovo turno, che sarà appunto il quinto del girone di ritorno. Oggi, sabato 18 febbraio, dopo l’anticipo di apertura di ieri sera Auxerre Lione, si proseguirà con altre due partite, che avranno il seguente programma: alle ore 17.00 Nizza Reims, seguita alle ore 21.00 da Strasburgo Angers.

Tuttavia il quadro dei risultati per la ventiquattresima giornata della Ligue 1 si completerà solamente domenica 19 febbraio, con ben sette partite in programma per rendere ricchissima la domenica: si partirà infatti già alle ore 13.00 con Paris Saint Germain Lilla, mentre alle ore 15.00 ecco in contemporanea Brest Monaco, Lorient Ajaccio, Rennes Clermont e Troyes Montpellier. Alle ore 17.05 sarà la volta di Lens Nantes ed infine l’ultimo posticipo sarà alle ore 20.45 il match Tolosa Olympique Marsiglia.

RISULTATI LIGUE 1, 24^ GIORNATA

Sabato 18 febbraio

ore 17.00

Nizza Reims

ore 21.00

Strasburgo Angers

Domenica 19 febbraio

ore 13.00

Paris Saint Germain Lilla

ore 15.00

Brest Monaco

Lorient Ajaccio

Rennes Clermont

Troyes Montpellier

ore 17.05

Lens Nantes

ore 20.45

Tolosa Olympique Marsiglia

CLASSIFICA LIGUE 1

PSG 54

Olympique Marsiglia 49

Monaco 47

Lens 46

Lilla 41

Rennes 40

Nizza 37

Lorient 36

Lione 35

Reims 33

Tolosa 32

Clermont 30

Nantes 28

Montpellier 23

Brest 20

Troyes 19

Ajaccio, Strasburgo 18

Auxerre 15

Angers 10











