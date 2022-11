Risultati Mondiali Qatar 2022, classifiche/ Diretta gol live score, oggi 21 novembre

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022: OGGI L’OLANDA!

Oggi, lunedì 21 novembre, i risultati dei Mondiali Qatar 2022 cominceranno ad entrare davvero nel vivo. Dopo l’assaggio di ieri, con il fascino della cerimonia inaugurale e il primo match Qatar Ecuador, si entrerà nel vivo nelle prossime ore, perché potremo seguire ben tre partite per completare la prima giornata del girone A e vivere per intero il girone B, iniziando a vedere in campo pure alcune delle big più attese di questi Mondiali Qatar 2022, in particolare Inghilterra e Olanda.

Dunque per i risultati dei Mondiali Qatar 2022 citiamo innanzitutto Senegal Olanda, che si giocherà alle ore 17.00 per il girone A che naturalmente è cominciato già ieri. C’è grande curiosità per il debutto degli Orange di Louis van Gaal, che tornano ai Mondiali dopo il secondo posto del 2010, il terzo del 2014 ma anche la mancata qualificazione del 2018. Alti e bassi che da sempre caratterizzano la storia dell’Olanda, tre volte finalista ma anche undici volte assente dalla fase finale, attenzione però anche al Senegal, che si presenta da campione d’Africa in carica e che potrebbe essere la seconda forza in un girone non irresistibile, che ha il Qatar come “testa di serie”.

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022: LE PARTITE DI OGGI

In ordine cronologico, dobbiamo però ricordare che oggi i risultati Mondiali Qatar 2022 si apriranno alle ore 14.00 con Inghilterra Iran. Partita che si annuncia molto delicata per le implicazioni politiche, sul campo però sarebbe davvero una grande sorpresa un risultato diverso dalla vittoria degli inglesi, nettamente favoriti per il primo posto nel gruppo B e naturalmente a caccia del trionfo finale, che porrebbe fine a decenni senza gloria per l’Inghilterra nei tornei internazionali. Ad Euro 2020 gli inglesi si sono fermati a 11 metri dal titolo, riusciranno a completare l’opera?

Infine, alle ore 20.00 ecco Usa Galles, l’altra partita del girone B che sarà dunque fortemente anglosassone e con la particolarità del derby britannico trai gallesi e l’Inghilterra, che sarebbe stato ragionevolmente più intrigante a rugby. Per il Galles comunque un momento storico, dal momento che la prima e unica partecipazione ai Mondiali di calcio risaliva per loro al 1958, ma c’è curiosità anche circa il debutto degli Stati Uniti, assenti nel 2018 e perennemente a caccia di un risultato che possa portare il “soccer” sotto i riflettori anche negli States.

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022

GIRONE A

Ore 17.00 Senegal Olanda

GIRONE B

Ore 14.00 Inghilterra Iran

Ore 20.00 Usa Galles











