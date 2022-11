Risultati Mondiali Qatar 2022, classifiche/ Diretta gol live score, oggi 22 novembre

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022: SI COMINCIA CON L’ARGENTINA!

Oggi, martedì 21 novembre, ci attende una giornata ricchissima di emozioni con i risultati dei Mondiali Qatar 2022, infatti potremo seguire ben quattro partite perché nelle prossime ore si giocherà per intero la prima giornata sia del girone C sia del girone D, con l’Argentina e i campioni in carica della Francia naturalmente in modo speciale sotto i riflettori. Notiamo pure che sarà il primo giorno con ben quattro partite, allora senza indugio scopriamo tutto quello che ci attenderà nelle prossime ore.

Scopriamo allora subito il programma delle partite per i risultati Mondiali Qatar 2022 attese oggi. Il girone C proporrà alle ore 11.00 italiane Argentina Arabia Saudita e alle ore 17.00 Messico Polonia, mentre per quanto riguarda il girone D ecco che gli appuntamenti saranno alle ore 14.00 Danimarca Tunisia e alle ore 20.00 Francia Australia. Naturalmente al momento non abbiamo ancora le classifiche di questi gironi dei Mondiali Qatar 2022, che inizieranno a prendere forma nelle prossime ore.

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022: LE DUE BIG

Abbiamo quindi già capito che le due Nazionali da seguire con la massima attenzione per quanto riguarda i risultati dei Mondiali Qatar 2022 oggi saranno naturalmente Argentina e Francia, in ordine alfabetico e anche cronologico. L’Albiceleste ci farà compagnia già dal mattino: l’anno scorso è tornata a vincere la Coppa America per la prima volta dopo 28 anni, adesso Leo Messi e compagni daranno l’assalto ai Mondiali, che l’Albiceleste non vince più da 36 anni. Il debutto contro l’Arabia Saudita dovrebbe essere una pura formalità, ma naturalmente siamo curiosi di scoprire quali saranno le prime indicazioni che ci arriveranno circa l’Argentina.

Potremmo fare lo stesso discorso per la Francia campione del Mondo in carica, favorita d’obbligo nella partita contro l’Australia, anche se forse potrebbe essere già più insidiosa rispetto a quella che attende l’Argentina. Comunque la curiosità è soprattutto per scoprire come è arrivata ai Mondiali Qatar 2022 una formazione che resta fenomenale anche quattro anni dopo il trionfo del 2018: basta pensare a Karim Benzema e Kylian Mbappé ed ecco che questa sera la speranza è quella di divertirsi da spettatori neutrali, che è il massimo possibile per noi italiani…

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022

GIRONE C

Ore 11.00 Argentina Arabia Saudita

Ore 17.00 Messico Polonia

GIRONE D

Ore 14.00 Danimarca Tunisia

Ore 20.00 Francia Australia











