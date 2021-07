Risultati nuoto/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: spicca Quadarella (31 luglio)

RISULTATI NUOTO: RISCATTO DI SIMONA QUADRELLA?

Altra notte di emozioni con i risultati del nuoto alle Olimpiadi Tokyo 2020, in vasca al Tokyo Acquatics Centre anche oggi, sabato 31 luglio 2021, perché ci sono in programma quattro finali, più due semifinali. Il calendario come al solito non sarà favorevole per gli appassionati italiani, perché la sessione di semifinali e finali si disputa nel cuore della notte italiana, a cominciare dalle ore 3.30, mentre dobbiamo segnalare che oggi non ci sarà la sessione delle batterie, perché per le finali di domenica 1° agosto il quadro è già completo oppure si completerà con le due semifinali attese stanotte. Annotata questa variazione rispetto al programma dei risultati nuoto al quale ci eravamo abituati negli scorsi giorni delle Olimpiadi di Tokyo 2020, l’attesa sarà a maggior ragione tutta concentrata sulla sessione di semifinali e finali: servirà una levataccia notturna per vedere tutto il nuoto alle Olimpiadi Tokyo 2020, ma ormai ci siamo abituati e oggi potrebbe davvero valerne la pena. Sono infatti ben due le finali con l’Italia in gara: speriamo nel colpaccio da parte della staffetta 4×100 mista misti, ma soprattutto confidiamo nel riscatto di Simona Quadarella negli 800 sl femminili dopo la delusione dei 1500 che la romana ha chiuso al quinto posto con un nettissimo calo nel finale di gara.

RISULTATI NUOTO OLIMPIADI TOKYO 2020: TUTTE LE GARE DI OGGI

Presentiamo allora tutto ciò che avremo da seguire oggi per i risultati nuoto alle Olimpiadi Tokyo 2020. Le finali saranno quattro e le prime tre saranno consecutive a partire dalle ore 3.30 della notte italiana. Si partirà con i 100 farfalla maschili che vedranno lo statunitense Caeleb Dressel grande favorito e l’ungherese Kristof Milan come potenziale primo avversario, mentre non ci saranno italiani in gara. Italia assente anche nella finale dei 200 dorso femminili ed è in questo caso un’assenza dolorosa, perché sulla carta Margherita Panziera era una carta da podio e invece non è nemmeno entrata in finale, dove i nomi di spicco saranno l’australiana Emily Seebohm, la canadese Kylie Masse e le due statunitensi Rhyan Elizabeth White e Phoebe Bacon. Ci sarà invece naturalmente Simona Quadarella in corsia 3 negli 800 sl femminili alle ore 3.46: l’oro sembra essere già ampiamente prenotato da Katie Ledecky, ma dopo la stella Usa ci sono tante candidate al podio compresa Simona, che lotterà con l’altra statunitense Katie Grimes, la tedesca Sarah Kohler e l’australiana Ariarne Titmus. In seguito ci saranno le due semifinali: nei 50 sl maschili potremo puntare su Lorenzo Zazzeri, nono tempo nelle batterie e dunque a caccia di un piazzamento fra i primi otto per entrare in finale, mentre saremo assenti nei 50 sl femminili. Infine alle ore 4.43 italiane ci sarà la quarta ed ultima finale, la staffetta 4×100 mista misti: l’Italia sarà in corsia 2 in questa gara inedita a livello olimpico con Cina, Gran Bretagna, Usa e Australia in primo piano per le medaglie. Questo è il programma, che si annuncia come sempre imperdibile: tuffiamoci in tutte le emozioni del nuoto olimpico anche oggi, ottava giornata di gare e settima di finali al Tokyo Acquatics Centre.

