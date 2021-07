Risultati Pallanuoto/ Olimpiadi Tokyo 2020, diretta live: attenzione a USA-Russia!

RISULTATI PALLANUOTO OLIMPIADI TOKYO 2020: QUARTO TURNO DONNE

Spazio ai risultati della pallanuoto femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020: con oggi venerdi 30 luglio si accenderanno le sfide valide per il quarto turno dei gironi del tabellone e davvero non vediamo l’ora di dare la parola alla vasca. Con oggi infatti saranno le penultime sfide della fase a gironi e per molte nazionali sono pure le ultime occasioni per centrare la qualificazione al tabellone finale della manifestazione a cinque cerchi. Ci attendono dunque sfide bollenti: la prima, da programma, al solito sarà prevista molto presto e per la precisione alle ore 7.00 tra Sudafrica e Olanda, con le Oranje pronte a far soffrire le africane, ancora a secco di successi e soddisfazioni in questa avventura Olimpica.

RISULTATI PALLANUOTO OLIMPIADI TOKYO 2020: LE GARE DI OGGI

Controllando il programma di questo venerdi dedicato ai risultati della pallanuoto femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020, vediamo pure che solo alle ore 8.00 si accederà una delle sfide più attese al Tatsumi Water polo park di Tokyo, tra Stati Uniti e Russia. Le campionesse del mondo in carica verranno messe a dura prova dalla selezione russa, che pure vuole confermare il pass per il tabellone finale della competizione il prima possibile. Nel calendario vediamo poi per le ore 11.20 la sfida tra Giappone e Ungheria con le magiare gran favorite al trionfo, specie dopo anche il successo strappato al secondo incontro alle americane, leader del gruppo B. A chiudere il cerchio infine alle ore 12.50 Spagna Australia, match davvero in equilibrio e dall’esito affatto scontato che pure mette in palio punti di peso per la vetta della classifica del gruppo A.

PALLANUOTO: ELENCO E ORARI DELLE PARTITE

07:00 Sudafrica-Olanda

08:30 USA-ROC

11:20 Giappone-Ungheria

12:50 Spagna-Australia

