Risultati pallanuoto/ Olimpiadi Tokyo 2020, diretta live: in vasca le donne!

Spazio ai risultati della pallanuoto per le Olimpiadi di Tokyo 2020: anche oggi, mercoledì 28 luglio 2021 saremo in vasca al Tatsumi Water Polo Center di Tokyo per il terzo turno della fase a giorni del torneo femminile: cominciamo a fare sul serio per il tabellone generale, ricordato che pure mancano due soli turni prima che si accenda la fase finale del torneo. Saranno dunque già sfide decisive quelle che ci faranno compagnia in questo mercoledì: pure ricordiamo che per gli appassionati servirà ancora puntare la sveglia molto presto, visto che il primo incontro sarà solo alle ore 7.00 del mattino italiano. Da aggiungere che l’ultima sfida oggi per la pallanuoto femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ci allieterà invece solo a partire dalle ore 12.50.

Impazienti di far parlare solo la vasca nipponica e dunque di conoscere i risultati per la pallanuoto alle Olimpiadi di Tokyo 2020, vediamo ora nel dettaglio che cosa ci dice il programma per mercoledì 28 luglio. Come abbiamo detto prima, primo impegno sarà alle ore 7.00 con il big match tra Ungheria e Stati Uniti, il cui pronostico è davvero mistero: le americane ancora non hanno messo il piede in fallo, mentre le magiare approdano al turno dopo il pareggio per 10-10 contro la selezione russa. Solo alle ore 8.30 fischio d’inizio per Canada-Sudafrica, che si giocano le ultime chance di ottenere un pass per il tabellone finale, mentre alle ore 11.20 avremo la sfida tra Cina e Giappone, con le nipponiche solo al secondo turno dopo essere stata sconfitte per 25-4 dagli USA. A chiudere il tabellone infine l’incontro tra Olanda e Spagna previsto invece alle ore 12.50: le iberiche, leader del girone sono pronte a infilare il terzo successo di fila ai danni delle oranje, che non hanno debuttato al meglio contro l’Australia.

