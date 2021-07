Risultati pallanuoto/ Olimpiadi Tokyo 2020, diretta live: c’è il Settebello!

RISULTATI PALLANUOTO: A TOKYO C’È IL SETTEBELLO

Dopo l’esordio al femminile, ecco che oggi 25 luglio 2021 i riflettori si accenderanno anche sui risultati della pallanuoto per le Olimpiadi di Tokyo 2020 anche per il tabellone maschile. Siamo dunque in vasca anche questa domenica al Tatsumi Water polo Centre di Tokyo, dove protagonisti saranno anche gli azzurri di Sandro Campagna, pronti a regalarci l’ennesima emozione. L’attesa per il debutto del Settebello è grande, considerato che la nazionale italiana di pallanuoto maschile è campione del mondo in carica: pure i nostri beniamini dovranno fare attenzione perché nel cammino di avvicinamento ai giochi non sempre hanno brillato, al contrario di nazionali come Serbia, Spagna, Croazia e Ungheria che invece hanno mostrato una condizione migliore anche negli ultimi mesi (in riferimento all’ultima World League). Comunque è davvero troppo presto per fare previsioni sul torneo: attendiamo almeno i primi risultati per la pallanuoto alle Olimpiadi Tokyo 2020 di questa notte.

RISULTATI PALLANUOTO OLIMPIADI TOKYO 2020: I MATCH

Impazienti di far parlare solo la vasca, pure dobbiamo ora esaminare da vicino programma e orari per la pallanuoto maschile, in questa domenica per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Calendario alla mano vediamo che il primo appuntamento è atteso alle prime ore del mattino italiano: solo alle ore 2.00 infatti si accenderà la sfida tra Italia e Sud Africa, dove debutteranno i ragazzi di Sandro Campagna. Dalle ore 4.30 sarà via per la sfida del primo turno tra Ungheria e Grecia, mentre attenderemo le ore 7.00 per ammirare Stati Uniti-Giappone e le ore 8.30 italiane per l’incontro tra Australia e Montenegro, che pure si annuncia scoppiettante. Proseguendo nel programma leggiamo poi solo per le ore 11.20 uno dei match più attesi del tabellone, tra Serbia e Spagna: a chiusura della giornata olimpica la sfida tra Croazia e Kazakistan, attesa per le ore 12.50.

RISULTATI PALLANUOTO MASCHILE

3:00 Sud Africa-Italia

4:30 Ungheria-Grecia

7:00 Stati Uniti d’America-Giappone

8:30 Australia-Montenegro

11:20 Serbia-Spagna

12:50 Croazia-Kazakistan

