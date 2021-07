Risultati Pallanuoto/ Olimpiadi Tokyo 2020, diretta live: Settebello ancora in vasca

RISULTATI PALLANUOTO OLIMPIADI TOKYO 2020: C’È IL SETTEBELLO

Riflettori puntati sui risultati della pallanuoto maschile per le Olimpiadi di Tokyo 2020 anche oggi, sabato 31 luglio 2021: con oggi infatti apriamo al quarto turno della fase a gironi e dunque è tempo di verdetti in vista della prossima fase finale del torneo. Allo Tatsumi Water Polo Centre dunque si fa sul serio: con appena un solo turno alla conclusione della fase a gironi del tabellone maschile, per molte nazionali si giocherà oggi l’ultima chance per poter prendere parte ai quarti di finale, che pure cominceranno solo il prossimo 4 agosto. In vasca oggi poi anche l’Italia del ct Sandro Campagna: il Settebello fino a qui non ha affatto deluso e anzi ci ha regalato parecchie soddisfazioni, riuscendo a classificarsi tra le migliori squadre del girone B. La matematica certezza del passaggio del turno pure ancora non è arrivato dagli azzurri, ma chissà che oggi possano arrivare importanti sorprese.

RISULTATI PALLANUOTO OLIMPIADI TOKYO 2020: LE GARE

Siamo dunque davvero impazienti di vivere questa giornata dedicata ai risultati della pallanuoto per le Olimpiadi di Tokyo 2020: vediamo però che cosa ci riserva il programma. Calendario alla mano vediamo che il primo impegno sarà già alle ore 3.00 con il big match tra Montenegro e Kazakistan, mentre solo alle ore 4.30 si accenderà la sfida tra Australia e Spagna con gli iberici pronti a confermarsi in vetta nella classifica del girone B a punteggio pieno. Solo alle ore 7.00 sarà spazio per il big match tra Stati Uniti e Ungheria, mentre alle ore 8.30 è attesa per la sfida tra Croazia e Serbia, con in vasca rispettivamente l’argento e l’oro alle Olimpiadi di Rio 2021. Appuntamento poi alle ore 11.20 per l’incontro tra Italia e Giappone, con il settebello nettamente favorito sulla carta: solo alle ore 12.50 avremo poi Sudafrica-Grecia, ultima sfida per il 4^ turno dei gironi.

RISULTATI PALLANUOTO

03:00 Montenegro-Kazakistan

04:30 Australia-Spagna

07:00 USA-Ungheria

08:30 Croazia-Serbia

11:20 Italia-Giappone

12:50 Sudafrica-Grecia

