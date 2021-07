Diretta Italia Stati Uniti/ Streaming video Rai: 3^ turno pallanuoto maschile

DIRETTA ITALIA STATI UNITI: 3^ TURNO FASE A GIRONI PALLANUOTO MASCHILE

Italia Stati Uniti, in diretta dal Tatsumi Water polo Centre di Tokyo, è la partita di pallanuoto in programma oggi, giovedi 29 luglio 2020: fischio d’inizio previsto alle ore 7.00 del mattino italiano (ma saranno le ore 14.00 locali). Spazio dunque ancora per la pallanuoto maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020: con la diretta tra Italia e Stati Uniti daremo il via al terzo turno della fase a gironi del torneo, dove pure verranno assegnati punti pesantissimi in vista della fase finale. Ormai non manca molto al tabellone finale per le Olimpiadi di Tokyo 2020 e gli azzurri di Sandro Campagna sono impazienti di entrarci a pieno diritto: il Settebello non è partito con i favori del pronostico in questa avventura a cinque cerchi, ma pure è piò che mai intenzionato a fare bene e riconfermarsi al top (dopo il titolo iridato vinto però nel 2019). Questo anche contro la nazionale americana, rivale temibile ma non certo insuperabile.

DIRETTA ITALIA STATI UNITI PALLANUOTO MASCHILE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE OLIMPIADI TOKIO 2020

La diretta tv di Italia Stati Uniti pallanuoto maschile come tutte le Olimpiadi 2020 Tokyo, potrebbe essere garantita dalla Rai: specifichiamo che i canali di riferimento sono Rai Due, Rai Sport e Rai Sport + e che la televisione di stato trasmetterà 200 ore in diretta, scegliendo di volta in volta le discipline e i momenti da seguire. La Rai non dovrebbe avere un servizio di diretta streaming video, che sarà invece affidato a Discovery +: la piattaforma è di fatto quella che trasmette integralmente le Olimpiadi 2020 Tokyo, sarà necessario un abbonamento che è incluso nel pacchetto per i clienti Amazon Prime e Eurosport Player. A questo proposito gli abbonati DAZN potranno servirsi del portale per seguire i canali di Eurosport.

DIRETTA ITALIA STATI UNITI: IL CONTESTO

Abbiamo accennato prima alla diretta tra Italia e Stati uniti per la pallanuoto maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020 come match fondamentale in vista della prossima fase finale del torneo: e davvero oggi verranno messi in palio punti pesantissimi. Specie per il Settebello, che dopo l’ottimo debutto con il Sudafrica e il pareggio in rimonta occorso con la Grecia per 6-6, punta a fare l’impresa contro la nazionale a stelle e strisce e dunque volare in vetta alla classifica del gruppo A. Dove pure troviamo la formazione USA: gli statunitensi fin qui sono stato impeccabili (pur contro rivali non irresistibili), superando sia il Giappone al debutto per 15-14 che pure il Sudafrica, vinto con il netto risultato di 20-3: non sarà semplice dunque mettere in scacco gli americani oggi. Pure sulla carta l’impresa non è impossibile per i nostri beniamini: staremo a vedere.

