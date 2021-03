Risultati Qualificazioni Mondiali 2022/ Diretta gol live score: oggi l’Italia!

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022: IL SECONDO TURNO

Spazio ai risultati delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022: con oggi, domenica 28 marzo 2021 andremo a chiuder il quadro del secondo turno della fase a giorni del tabellone europeo e davvero non vediamo l’ora di dare parola al campo. Anche perchè non solo i punti messi in palio oggi si annunciano già pesantissimi (anche se è ancora molto lungo il cammino per staccare il pass che vale la rassegna iridata dell’anno prossimo), ma pure perchè saranno tanti i big chiamati oggi in campo. In primis i riflettori saranno tutti puntati dell’Italia di Mister Mancini, che dopo aver sfidato l’Irlanda del nord nel primo turno, nella seconda fase del girone B se la vedrà con la Bulgaria di Yansen Petrov (dove troveremo la conoscenza dello Spezia Andrej Galabinov). E gli azzurri non saranno i soli: Inghilterra, Spagna e Germania saranno ancora protagonisti in questa domenica riservata ai risultati delle qualificazioni per i Mondiali 2022 in Qatar.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022: LE PARTITE IN PROGRAMMA OGGI

Volendo ora andare a controllare nel dettaglio come si comporrà questa domenica tutta dedicata ai risultati delle qualificazioni ai Mondiali 2022, ecco che ci accorgiamo subito che sarà programma ben fitto oggi, con ben 15 incontri e cinque gironi impegnati. Procedendo per ordine alfabetico, vediamo che per il gruppo B, primo fischio d’inizio sarà alle ore 18.00 con la prima sfida tra Georgia e Spagna: a seguire alle ore 20.45 sarà la volta di Kosovo-Svezia, con Zlatan Ibrahimovic atteso protagonista. Per il girone C ricordiamo subito che big match del turno sarà alle ore 20.45 l’incontro tra Italia e Bulgaria, con la nazionale di Mancini: alla medesima ora avrà inizio anche Svizzera-Lituania. Proseguendo nella lista, vediamo che sarà per il gruppo D la prima sfida in ordine cronologico oggi: alle ore 15.00 sarà spazio per Kazakistan-Francia, mentre solo alle ore 20.45 a Kiev si accederà l’incontro tra Ucraina e Finlandia. Nel gruppo F segnaliamo invece che la partita tra Danimarca e Moldavia avrà inizio alle ore 18.00, mentre dovremo attendere le ore 20.45 per il fischio d’inizio di Austria-Isole Far Oer e Israele-Scozia. Andando avanti nel calendario segnaliamo che nel girone I comincerà alle ore 18.00 l’incontro tra Albania e Inghilterra, mentre solo alle ore 20.45 avranno luogo le sfide Polonia-Andorra e ancora San Marino-Ungheria. A chiusura del quadro dei risultati delle qualificazioni dei mondiali 2022 del Qatar le ultime sfide del gruppo J e dunque alle ore 18.00 l’incontro tra Armenia e Islanda, seguito, alle ore 20.45 da Macedonia del Nord-Liechtenstein e Romania-Germania.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI

GIRONE B

Ore 18.00 Georgia-Spagna

Ore 20.45 Kosovo-Svezia

CLASSIFICA: Svezia 3, Grecia 1, Spagna 1, Kosovo 0, Georgia 0

GIRONE C

Ore 20.45 Bulgaria-Italia

Ore 20.45 Svizzera-Lituania

CLASSIFICA: Svizzera 3, Italia 3, Lituania 0, Bulgaria 0, Irlanda del Nord 0

GIRONE D

Ore 15.00 Kazakistan-Francia

Ore 20.45 Ucraina-Finlandia

CLASSIFICA: Bosnia 1, Finlandia 1, Francia 1, Ucraina 1, Kazakistan 0

GIRONE F

Ore 18.00 Danimarca-Moldavia

Ore 20.45 Austria-Isole Far Oer

Ore 20.45 Israele-Scozia

CLASSIFICA: Danimarca 3, Austria 1, Scozia 1, Far Oer 1, Moldavia 1, Israele 0

GIRONE I

Ore 18.00 Albania-Inghilterra

Ore 20.45 Polonia-Andorra

Ore 20.45 San Marino-Ungheria

CLASSIFICA: Inghilterra 3, Albania 3, Polonia 1, Ungheria 1, Andorra 0, San Marino 0

GIRONE J

Ore 18.00 Armenia-Islanda

Ore 20.45 Macedonia del nord-Liechtenstein

Ore 20.45 Romania-Germania

CLASSIFICA: Germania 3, Romania 3, Armenia 3, Macedonia del Nord 0, Liechtenstein 0, Islanda 0



