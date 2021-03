Risultati Qualificazioni Mondiali, Classifiche/ Diretta gol live score: oggi l’Italia

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI: SI CHIUDE IL PRIMO TURNO

Riflettori puntati sui risultati delle qualificazioni ai Mondiali 2022: dopo i primi incontri che ci hanno fatto compagnia già ieri, ecco che pure oggi, giovedi 25 marzo 2021 saranno le grandi nazionali europee a regalarci nuove emozioni questa sera. Di fatto oggi si chiuderà il quadro del primo turno di questa fase a gironi delle qualificazioni per il Vecchio Continente, in vista dei mondiali 2022 che si svolgeranno in Qatar: e davvero non vediamo l’ora di dare la parola al campo, tenuto conto delle tante big attese oggi, in primis l’Italia del ct Mancini. Certo la strada che porterà ai Mondiali del Qatar 2022 (tra le edizioni più discusse di sempre, ancor prima che la rassegna abbia inizio) è ancora molto lunga e già vale la pena di ricordare che sono state messe in calendario per settembre, ottobre e novembre, altre finestre per la qualificazione europea: pure cominciare bene sarà fondamentale. Come abbiamo già ricordato, per l’Europa sono a disposizione 13 biglietti (nove destinati alle vincitrici dei gironi + 6 per i playoff) e sono davvero tante le squadre che hanno le carte giuste per poter prendere parte alla rassegna iridata.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI: LE SFIDE DI OGGI

Considerato che con oggi si completerà il quadro dei risultati per le qualificazioni ai Mondiali 2022, per il primo turno della fase a gironi, ecco che davvero non siamo sorpresi nel vedere quanto sia ricco il programma di incontri, per la giornata di oggi. Procedendo in ordine alfabetico vediamo dunque che per il girone B alle ore 20.45 si accenderanno le due sfide Spagna-Grecia (con gli spagnoli di ritorno dall’incredibile 6-0 inferto alla Germania solo lo scorso autunno) e Svezia-Grecia, dove si celebrerà il gran ritorno di Zlatan Ibrahimovic con la maglia della nazionale, a 4 anni dal suo addio. Occhi puntati poi sul girone C dove sarà protagonista l’Italia di Mancini: per gli azzurri dunque primo fischio d’inizio alle ore 20.45 al Tardini contro l’Irlanda del nord, ma la sfida del gruppo sarà anticipata alle ore 18.00 da Bulgaria-Svizzera. Nel gruppo F ricordiamo che il primo match ad aprire le danze sarà Israele-Danimarca, atteso alle ore 18.00: alle ore 20.45 sarà invece la volta di Moldavia-Isole Far Oer e Scozia-Austria. Proseguendo nell’elenco vale poi ricordare che nel girone I, oggi protagonista, il calendario ci propone alle ore 20.45 le sfide Andorra-Albania, Inghilterra-San Marino e Ungheria-Polonia: altra infornata di big infine per il gruppo J, dove sempre alle ore 20.45 sarà fischio d’inizio per Germania-Islanda, Liechtenstein-Armenia, Romania-Macedonia del nord.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI

GIRONE B

Ore 20.45 Spagna-Grecia

Ore 20.45 Svezia-Georgia

CLASSIFICA: Georgia, Grecia, Kosovo, Spagna, Svezia

GIRONE C

Ore 18.00 Bulgaria-Svizzera

Ore 20.45 Italia-Irlanda del nord

CLASSIFICA: Bulgaria, Irlanda del nord, Italia, Lituania, Svizzera

GIRONE F

Ore 18.00 Israele-Danimarca

Ore 20.45 Moldavia-Isole Far Oer

Ore 20.45 Scozia-Austria

CLASSIFICA: Austria, Danimarca, Isole Far Oer, Israele, Moldavia, Scozia

GIRONE I

Ore 20.45 Andorra-Albania

Ore 20.45 Inghilterra-San Marino

Ore 20.45 Ungheria-Polonia

CLASSIFICA: Albania, Andorra, Inghilterra, Polonia, San Marino, Ungheria

GIRONE J

Ore 20.45 Germania-Islanda

Ore 20.45 Liechtenstein-Armenia

Ore 20.45 Romania-Macedonia del nord

CLASSIFICA: Armenia, Germania, Islanda, Liechtenstein, Macedonia del nord, Romania



