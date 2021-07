Risultati Scherma/ Olimpiadi Tokyo 2020, diretta live: fioretto donne e spada uomini

RISULTATI SCHERMA, OLIMPIADI TOKYO 2020: OGGI FIORETTO DONNE E SPADA MASCHILE

Siamo ancora protagonisti con i risultati della Scherma alle Olimpiadi di Tokyo 2020, anche in questa domenica 25 luglio 2021: dopo il primo assaggio con gli azzurri occorso ieri, ecco che l’Italia è pronta a fare la parte del leone fin dalle prime ore del mattino italiano, con un programma importante che vede le gare individuali del fioretto femminile e della spada maschile. Due banchi di prova dove il nostro paese vanta una tradizione solidissima, che andrà riconfermata anche in terra nipponica. Sulla carta per i nostri atleti, oggi chiamati in causa al Makuhari Messe di Tokyo vi sono ottime chance di puntare anche all’oro, ma chiaramente la concorrenza sarà agguerrita. Meglio comunque non perderci nulla di questa domenica riservata ai risultati per la Scherma alle Olimpiadi Tokyo 2020, tenuti pure conto che oggi si comincerà alle ore 2.00 con i primi turni preliminari e che per le finali per l’oro dovremo attendere almeno le ore 14,00 (le due specialità si intervalleranno).

RISULTATI SCHERMA: CONTESTO E PROTAGONISTI

Date le prime indicazioni, andiamo ora a vedere quali saranno i protagonisti più attesi per questa domenica dedicata ai risultati della scherma: chi i favoriti per la medaglia d’oro? Come detto prima l’Italia è gran candidata la podio se non al titolo a cinque cerchi già prezioso, soprattuto nel fioretto: Marina Batini, Alice Volpi e Arianna Errigo le nostre più rosee speranze, ma chiaramente non saranno le sole big da tenere d’occhio. Attenzione dunque anche a Inna Deriglazona, già oro agli ultimi giochi di Rio2016, ma pure alla francese Ysaora Thibus e all’americana Lee Kiefer, rivali temibili.

Per la spada maschile invece il continente azzurro vedrà in pedana fin dalle prime ore del mattino Andrea Santarelli, Enrico Garozzo e Marco Fichera: occhi puntati specialmente sullo spadista classe 1993 di Foligno “fresco” di bronzo nella specialità agli ultimi Mondiali di Budapest del 2019. Con l’Italia, pronti a dare battaglia però avremo anche l’ungherese Siklosi, l’ucraino Reizlin il russo Bida, ma anche il francese Borel e il padrone di casa nipponico Yamada, tutti nella lista dei favoriti per le medaglie questa mattina.

