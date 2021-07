Risultati scherma/ Olimpiadi Tokyo 2020, diretta live: spada donne e sciabola uomini

Spazio ai risultati per la Scherma per le Olimpiadi 2020 di Tokyo: con oggi sabato 24 luglio, l’avventura a cinque cerchi si accende anche sulle pedane del Makuhari Messe di Tokyo dove in primi si faranno avanti i titolari di Spada femminile e Sciabola maschile, impegnati in un durissimo torneo individuale. Cui pure prenderanno parte anche parecchi azzurri: l’Italia ha risposto presente in tutte le specialità della scherma anche in questa edizione dei giochi olimpici, e già da oggi saranno protagonisti assoluti in pedana.

La scherma poi è sport che ha regalato grandi e numerose soddisfazioni all’Italia negli ultimi anni e ovviamente è nostro gran desiderio che tale fortunata tradizione continui anche oggi in terra nipponica. Pure va detto che per ammirare gli azzurri gli appassionati italiani dovranno puntare le sveglia molto presto: l’appuntamento con i primi turni della spada donne individuale e della sciabola maschile individuale sarà alle ore 2.00 di notte, mentre le finali del bronzo e dell’oro non cominceranno prima delle ore 12.50, secondo il fuso orario italiano.

RISULTATI SCHERMA OLIMPIADI TOKYO 2020: CONTESTO E TABELLONE

Siamo dunque davvero impazienti di dare il via a questo sabato dedicato ai risultati della Scherma, sport che dunque comincerà solo oggi il proprio cammino alle Olimpiadi di Tokyo 2020. A dare il via, abbiamo visto, la prova individuale della spada femminile, dove pure per tenere altro il tricolore avremo in gara ben tre azzurre e dunque Mara Navarria, Federica Isola e soprattutto Rossella Fiamingo, già medaglia d’argento della specialità alle Olimpiadi di Rio 2016. Pure le nostre beniamine non saranno le sole: attenzione dunque anche a Nathalie Moellhause, oro agli ultimi mondiali di Budapest come anche a Lin Sheng e Popescu, sicure protagoniste della competizione a cinque cechi.

Assieme alle donne oggi per i risultati della scherma alle Olimpiadi 2020 di Tokyo sarà spazio anche per la prova individuale della sciabola maschile dove invece saranno Luigi Samele, Luca Curatoli e Enrico Berrè a rappresentare l’Italia nel tabellone: attenzione poi soprattutto allo schermidore classe 1994 al debutto a cinque cerchi, che agli ultimi mondiali ha pure fatto sua una bellissima medaglie di bronzo nella specialità. Assieme agli azzurri poi saranno riflettori puntati anche sul sudcoreano, campione iridato Sanhuk Oh, certo l’uomo da battere, come anche su Aron Szilagyi e l’americano Eli Dershwitz che possono giocare le proprie carte per il podio.



