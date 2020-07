Risultati Serie A, Classifica/ Diretta gol live score dei posticipi (31^ giornata)

Si chiuderà solo oggi, giovedì 9 luglio 2020, la 31^ giornata del primo campionato italiano e siamo dunque in attesa di scoprire che risultati per la Serie A occorreranno questa sera per i posticipi di questo appassionate turno. Che come è facile immaginare saranno pochi , ma non meno brillanti e ricchi di colpi di scena, rispetto ale altre partite a cui abbiamo assistito martedì e pure ieri sera. Dopo tutto i tre punti messi in palio, quando mancano sette giornate alla conclusione del primo campionato italiano, valgono oggi moltissimo, specie per i club che ancora sono in corsa per la salvezza a fine stagione, e di cui alcuni saranno oggi impegnati in campo. Esaminando subito il programma per la giornata di oggi, dedicata ai risultati della Serie A, ecco che ricordiamo che già si scenderà in campo alle ore 19.30 con la sfida al Paolo Mazza tra Spal e Udinese. Pure saremo in campo anche alle ore 21.45, quando al Bentegodi comincerà la sfida tra Verona e Inter, dove Conte dovrà riscattarsi dopo il brutto KO subito contro il Bologna nel turno precedente.

RISULTATI SERIE A: IL CONTESTO

Come riferito prima, siamo in grande attesa per i verdetti e dunque i risultati dea Serie A che ci arriveranno solo questa sera dagli ultimi posticipi della 31^ giornata di campionato: i tre punti in palio infatti appaiono davvero pesanti. Lo saranno per i nerazzurri di Conte, che ormai hanno già mezzo passo fuori dalla corsa allo scudetto, dopo il passo falso con il Bologna del turno precedente, come pure per gli scaligeri, che nonostante la sconfitta maturata col Brescia, ancora non disperano di potersi agganciare al treno per l’Europa. Pure la posta in palio si annuncia decisiva per chi, come Udinese e Spal sognano la salvezza e che stanno faticano nella parte più bassa della classifica della Serie A, dove pure i distacchi rimangono molto risicati. Con l’ultima posizione in graduatoria e 19 punti, per gli estensi infatti non si può dire ancora che è tutto finito, anche se certo i ragazzi di Di Biagio sono in condizioni critiche. Pure alla vigilia della 31^ giornata anche i friulani non possono dirsi al sicuro, benché stazionino la 15^ posizione della graduatoria con 32 punti: Gotti sa bene che gli aspetteranno sette finali decisive da qui al 2 agosto. Chissà che accadrà dunque in campo già stasera.

RISULTATI SERIE A

Ore 19.30 Spal-Udinese

Ore 21.45 Verona-Inter

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 75

Lazio 68

Atalanta 66

Inter 64

Napoli 51

Roma 51

Milan 49

Sassuolo 43

Verona 42

Bologna 41

Cagliari 40

Parma 40

Fiorentina 35

Torino 34

Udinese 32

Sampdoria 30

Lecce 28

Genoa 27

Brescia 21

Spal 19



