Risultati Serie D, classifica/ Live score dei gironi E, F, G, H, I (domenica 1 marzo)

I risultati di Serie D per domenica 1 marzo saranno a scartamento ridotto: l’emergenza Coronavirus è attiva, da vari decreti ministeriali e ordinanze regionali, almeno fino a oggi. Questo significa che ancora una volta, come già accaduto una settimana, tante partite non si giocheranno: questa volta però con largo anticipo è stato sospeso l’intero programma dei gironi A, B, C e D. saranno dunque solo cinque i gruppi che saranno in campo nella giornata odierna, che come di consueto inizia alle ore 14:30. Avremo dunque un calendario quasi dimezzato, ma questo chiaramente non cancella le emozioni che attendiamo dai campi: mentre aspettiamo che le partite per i risultati di Serie D prendano il via possiamo analizzare alcuni dei temi principali legati a questa giornata, tenuto conto del fatto che ci stiamo avvicinando sempre più alla conclusione della stagione regolare e che, di conseguenza, il margine di errore da parte di tutte le squadre coinvolte si sta decisamente assottigliando.

RISULTATI SERIE D E CLASSIFICA: LA SITUAZIONE

Dunque per i risultati di Serie D attesi domenica 1 marzo vivremo solo i gironi E, F, G, H e I. Partendo da questi ultimi due, notiamo che il Foggia ha bisogno di tornare alla vittoria: sconfitti a Casarano, i satanelli hanno perso un altro punto dal Bitonto ma sono sempre a portata di aggancio, soprattutto l’Audace Cerignola si sta avvicinando con tre vittorie consecutive e anche il Sorrento sta dicendo la sua, anche se ha perso all’ultima giornata. Anche il Palermo arriva da una sconfitta: quella di Licata, ma i rosanero avevano strappato in precedenza e dunque sono riusciti a conservare 7 punti di vantaggio sul Savoia, che resta sornione e soprattutto aspetta la partita di ritorno per accorciare ulteriormente e provare a prendersi la promozione diretta. Molto interessante anche la situazione nel girone E: il Grosseto ha pareggiato nell’ultima giornata ma le tre principali inseguitrici hanno clamorosamente perso, la prima a centrare una vittoria è stata il Montevarchi che però occupa la sesta posizione ed è lontana 12 punti dalla vetta. Un contesto davvero particolare, nel quale le prime della classe nei turni recenti stanno come facendo a gara a chi rallenta di più: oggi comunque il Monterosi potrebbe operare il controsorpasso in una lotta davvero appassionante.

RISULTATI SERIE D E CLASSIFICA: IL PROGRAMMA

GIRONE E

Aglianese Grassina

Foligno Cannara

Grosseto Scandicci

Montevarchi Follonica Gavorrano

Pomezia Flaminia

Ponsacco Sangiovannese

San Donato Bastia

Trestina Monterosi

Tuttocuoio Albalonga

CLASSIFICA GIRONE E

Grosseto 49

Monterosi 47

Grassina 45

Albalonga 42

Scandicci 39

Montevarchi 37

Foligno 36

Follonica Gavorrano 34

Aglianese, Trestina, Flaminia 33

Cannara 30

Sangiovannese 29

San Donato 28

Bastia 26

Pomezia 25

Ponsacco 17

Tuttocuoio 16

GIRONE F

Avezzano Pineto

Campobasso Agnonese

Chieti Giulianova

Fiuggi Cattolica

Jesina Porto Sant’Elpidio

Notaresco Vastese

Sangiustese Montegiorgio

Tolentino Recanatese

Vastogirardi Matelica

CLASSIFICA GIRONE F

Matelica, Notaresco 52

Campobasso 49

Recanatese 48

Agnonese, Pineto 40

Vastese 39

Montegiorgio 35

Vastogirardi 34

Tolentino, Fiuggi 33

Porto Sant’Elpidio 31

Giulianova, Cattolica 25

Sangiustese, Avezzano 20

Chieti 18

Jesina 13

GIRONE G

Aprilia Lanusei

Arzachena Muravera

Budoni Ostia Mare

Ladispoli Cassino

Nuova Florida Portici

Torres Latina

Trastevere Città di Anagni

Turris Latte Dolce

Vis Artena Tor Sapienza

CLASSIFICA GIRONE G

Turris 61

Ostia Mare 54

Torres 48

Latte Dolce 42

Trastevere, Latina 39

Cassino 36

Vis Artena 34

Muravera 31

Portici, Nuova Florida, Lanusei 30

Aprilia 28

Arzachena 27

Città di Anagni 25

Ladispoli, Tor Sapienza 18

Budoni 16

GIRONE H

Agropoli Gravina

Altamura Casarano

Bitonto Brindisi

Fidelis Andria Città di Fasano

Foggia Nardò

Francavilla Nocerina

Gelbison Cilento Audace Cerignola

Gladiator Taranto

Sorrento Val d’Agri

CLASSIFICA GIRONE H

Bitonto 54

Foggia 51

Audace Cerignola 49

Sorrento 47

Casarano 41

Taranto 39

Città di Fasano 34

Giadiator 32

Gravina, Altamura, Gelbison Cilento 31

Brindisi 30

Val d’Agri, Nardò 27

Fidelis Andria, Nocerina 26

Francavilla 24

Agropoli 14

GIRONE I

ACR Messina Licata

Acireale FC Messina

Giugliano Biancavilla

Castrovillari Roccella

Palermo Nola

San Tommaso Marina di Ragusa

Savoia Corigliano

Troina Cittanovese

Palmese Marsala

CLASSIFICA GIRONE I

Palermo 60

Savoia 53

FC Messina 45

Giugliano 44

Troina 43

Acireale (-4) 42

Licata 41

Nola 36

Biancavilla 35

ACR Messina, Cittanovese 33

Castrovillari 32

Marina di Ragusa 27

Corigliano 25

Marsala 23

Roccella 22

San Tommaso 20

Palmese 11



