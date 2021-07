Risultati tennis/ Diretta live Olimpiadi Tokyo 2020, la seconda giornata

RISULTATI TENNIS: SECONDA GIORNATA ALLE OLIMPIADI 2020

I risultati di tennis alle Olimpiadi Tokyo 2020 tornano a farci compagnia domenica 25 luglio: si parte sempre alle ore 4:00 di casa nostra, ancora notte quando prenderanno il via i match che completeranno il primo turno delle varie competizioni, ricordando infatti che i tornei in programma ai Giochi sono singolare maschile, singolare femminile, doppio maschile, doppio femminile e doppio misto. I match sono davvero tanti, anche se ovviamente l’attenzione si concentra in particolar modo sui singolari: nonostante le defezioni, di cui abbiamo parlato, sono molti i protagonisti di una carrellata di emozioni.

Sarà anche vero che il tennis alle Olimpiadi ha una portata minore rispetto ad altri sport – discorso lungo e articolato che meriterebbe approfondimenti – ma comunque competere per la medaglia d’oro è comunque un grande conseguimento nella carriera di un giocatore, comunque si vogliano guardare i Giochi; non è certo un caso che Steffi Graf sia ricordata ancora oggi non solo per i suoi 23 Slam in bacheca, ma anche e soprattutto per essere l’unica ad aver mai centrato il Golden Slam. Ora tuffiamoci nell’atmosfera dei risultati di tennis alle Olimpiadi 2020 Tokyo…

RISULTATI TENNIS OLIMPIADI TOKYO 2020: IL CONTESTO

Sintonizziamoci allora con i risultati di tennis alle Olimpiadi Tokyo 2020, ripercorrendo un po’ la storia di questa competizione. Possiamo dire che cinque anni fa in campo femminile ci fu una grande sorpresa: la medaglia d’oro la vinse Monica Puig, che in carriera ha raccolto pochissimo – e ora è infortunata – ma a Rio de Janeiro era riuscita a fare strada fino a battere Angelique Kerber, che quell’anno avrebbe vinto due Slam e raggiunto altre due finali importanti.

Nel maschile Andy Murray era diventato il primo a vincere due ori consecutivi nel singolare, facendo piangere un redivivo Juan Martin Del Potro nel suo anno d’oro; era sfumata la possibilità di vincere l’unico trofeo mancante in carriera per Roger Federer, assente come oggi; l’oro manca a Novak Djokovic e sarebbe storico, lo svizzero se non altro lo aveva vinto nel doppio mentre Rafa Nadal ha festeggiato a Pechino. In campo femminile, detto della Graf, il 2012 aveva incoronato Serena Williams nell’ennesima finale contro Maria Sharapova; la statunitense è una delle tante ad aver dato forfait, ma i protagonisti del tennis alle Olimpiadi 2020 Tokyo non mancano e dunque siamo pronti ad un’altra giornata…

