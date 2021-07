Risultati tennis/ Olimpiadi 2020 Tokyo diretta live: Camila Giorgi per i quarti!

RISULTATI TENNIS OLIMPIADI 2020 TOKYO: CAMILA GIORGI PER I QUARTI!

I risultati di tennis alle Olimpiadi 2020 Tokyo, per martedì 27 luglio, ci terranno compagnia dalle ore 4:00 della mattina italiana: proseguono i match dei vari tornei, e oggi noi ci concentriamo in particolar modo su quello individuale femminile che affronta già il terzo turno (ci sarà in seguito un giorno di riposo). Si gioca invece il secondo nel maschile, ma gli italiani erano in campo ieri: Fabio Fognini si è qualificato per gli ottavi ma lo ritroveremo in campo mercoledì, e allora possiamo parlare di Camila Giorgi che, dopo l’esordio più che convincente, ha spazzato dal campo anche Elena Vesnina prenotando un ottavo contro Karolina Pliskova.

La ceca, due volte finalista Slam, è chiaramente favorita ma Camila l’ha già battuta in carriera (perdendoci anche in una finale, a Linz nel 2014), e le Olimpiadi sono un contesto nel quale i rapporti di forza possono venire ribaltati; per come la Giorgi sta giocando abbiamo allora buone speranze di un grande risultato, come sempre poi sarà il campo a dirci quale sarà l’esito del match ma adesso, aspettando i risultati di tennis alle Olimpiadi 2020 Tokyo, possiamo provare a fare un rapido focus sui temi principali di questo torneo femminile con uno sguardo magari anche agli incroci del tabellone maschile, per avere un quadro della situazione che sia il più completo possibile.

RISULTATI TENNIS OLIMPIADI 2020 TOYKO: IL CONTESTO

Camila Giorgi affronta dunque i risultati di tennis alle Olimpiadi 2020 Tokyo con grande fiducia: in caso di qualificazione ai quarti la sua avversaria sarebbe una tra Maria Sakkari ed Elina Svitolina, comunque un osso particolarmente duro. Dal torneo femminile sono già state eliminate la numero 1 Ashleigh Barty e Iga Swiatek, due delle grandi favorite; resta in corsa la terza che è la padrona di casa Naomi Osaka, impegnata nel match contro Marketa Vondrousova. Paula Badosa e Sara Sorribes Tormo, anche compagne nel doppio qui alle Olimpiadi 2020 Tokyo, tengono alta la bandiera della Spagna con Garbine Muguruza, così come Nadia Podoroska spera in una medaglia per l’Argentina; promette scintille il match tra la croata Donna Vekic e la kazaka Elena Rybakina. Nel tabellone maschile, aspettando domani per vedere all’opera Fabio Fognini ma anche il numero 1 Novak Djokovic, sempre in corsa per il Golden Slam, avremo Kei Nishikori contro il francese Maxime Giron e Aslan Karatsev che sfida un altro transalpino come il veterano Jeremy Chardy, poi il vincitore del Miami Open e semifinalista di Wimbledon Hubert Hurkacz ma anche l’argentino Diego Schwartzman, che abbiamo visto particolarmente allegro e ispirato nel corso della cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2020 Tokyo.

