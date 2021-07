Risultati tennis/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: ci sono le prime finali!

RISULTATI TENNIS OLIMPIADI TOKYO 2020: PER LE MEDAGLIE!

Ci siamo: sabato 31 luglio i risultati di tennis alle Olimpiadi Tokyo 2020 assegnano finalmente le medaglie nei due tornei di singolare (il programma inizia alle ore 5:00). Tutte quelle del torneo femminile: per il bronzo il match sarà Rybakina Svitolina, mentre per la medaglia d’oro e il titolo a cinque cerchi avremo Bencic Vondrousova. Poi, quella di bronzo nel torneo maschile. Niente Italia, con Camila Giorgi come sappiamo eliminata ai quarti; il torneo è stato ricco di sorprese e ha visto le big e principali candidate alle medaglie eliminate anche presto. L’ultima caduta è stata Elina Svitolina, che ancora una volta non ha saputo reggere la pressione quando contava: schiantata in semifinale, potrà comunque conquistare uno storico oro per l’Ucraina ma la delusione personale ovviamente resta.

Per contro, sembra già contenta di essere arrivata ad un passo dal podio Elena Rybakina, certamente una delle giocatrici più in forma dell’ultimo periodo: la gloria per il Kazakhstan potrebbe arrivare da lei, che sta giocando davvero molto bene ma avrà chiaramente un’avversaria tostissima, potendo eventualmente sfruttare l’aspetto mentaleper avere la meglio. Poi però sarà la volta del match per la medaglia d’oro, e allora per i risultati di tennis femminile alle Olimpiadi Tokyo 2020 bisogna approfondire una partita che promette davvero scintille.

RISULTATI TENNIS OLIMPIADI TOKYO 2020: IL MATCH PER L’ORO FEMMINILE

A sfidarsi per l’oro femminile, nei risultati di tennis alle Olimpiadi Tokyo 2020, saranno dunque Belinda Bencic e Marketa Vondrousova. Storie diverse: la Bencic, che potrebbe salire sul gradino più alto del podio dopo Marc Rosset e la coppia Federer-Wawrinka, riportando un titolo olimpico in Svizzera, era un fenomeno a livello juniores (numero 1, due Slam vinti, striscia di 39 successi) e si è subito confermata al piano di sopra, ma poi ha avuto una serie di problemi fisici (alla schiena soprattutto) che l’hanno fatta sparire dal giro. Sembrava non riprendersi più, invece la Bencic (che è nata nel 1997, dunque è ancora giovane) è tornata in grande stile ritrovando la Top 10, e ora vive un sogno dopo aver già portato a casa, sotto la bandiera rossocrociata, la Hopman Cup in coppia con Federer. La Vondrousova è l’ennesima giocatrice in uscita dalla floridissima scuola tennis della Repubblica Ceca: classe ’99, due anni fa con grande sorpresa di tutti ha raggiunto la finale del Roland Garros ma da quel momento non è più tornata su quei livelli, lasciando intendere che gli mancasse ancora uno step per diventare davvero solida e costante. Il passo potrebbe essere arrivato alle Olimpiadi Tokyo 2020: saranno dunque Svizzera e Repubblica Ceca per la medaglia d’oro, Ucraina e Kazakhstan si giocheranno il bronzo.

