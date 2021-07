Camila Giorgi-Elina Svitolina, quarti tennis/ Olimpiadi Tokyo 2020, diretta live e risultato

CAMILA GIORGI VS ELINA SVITOLINA, QUARTI TENNIS OLIMPIADI TOKYO 2020

Camila Giorgi, alle ore 4:00 della mattina italiana di mercoledì 28 luglio, affronta i quarti di finale nel torneo di tennis alle Olimpiadi Tokyo 2020. Avversaria Elina Svitolina, testa di serie numero 4 del seeding e giocatrice che da tempo fa parte della Top Ten, due volte vincitrice agli Internazionali d’Italia e detentrice di 15 titoli Wta: capace anche di fare il salto di qualità negli Slam centrando due semifinali nel 2019, ma non riuscendo mai a raggiungere la partita per il titolo e, anche per questo motivo, portatrice suo malgrado di una brutta fama di “chocker”, ovvero giocatrice che tende a evaporare quando il momento diventa importante.

L’ucraina parte favorita, ma Camila Giorgi ha tutto per giocarsela, raggiungere la semifinale e avvicinare una medaglia: lo dice il modo in cui si è liberata delle sue avversarie – nell’ordine Jennifer Brady, Elena Vesnina e Karolina Pliskova – senza concedere un singolo set, con l’autorità di chi sa che le Olimpiadi Tokyo 2020 possono essere una straordinaria occasione per avere il risultato della vita. I Giochi azzerano tutto o quasi: la diretta live di Camila Giorgi nel torneo di tennis femminile ci aspettano, speriamo di festeggiare una grande impresa e che la maceratese torni in campo domani per un posto in finale.

COME VEDERE IN DIRETTA STREAMING E TV GIORGI VS SVITOLINA VEYRE?

Camila Giorgi vs Elina Svitolina, potrebbe essere coperta dalla Rai tramite i canali Rai Due, Rai Sport e Rai Sport+ trasmetterà 200 ore in diretta delle Olimpiadi Tokyo 2020, scegliendo di volta in volta le discipline e i momenti da seguire. Il servizio di diretta streaming video, è invece affidato a Discovery+: la piattaforma trasmette integralmente le Olimpiadi Tokyo 2020 tramite un piccolo abbonamento del quale però i clienti Amazon Prime e Eurosport Player possono usufruire gratuitamente.

IL PERCORSO DI CAMILA GIORGI ALLE OLIMPIADI TOKYO 2020

Camila Giorgi in finale nel torneo di tennis femminile alle Olimpiadi Tokyo 2020? Non ci avremmo creduto alla vigilia, eppure siamo qui a raccontare un quarto che la avvicina molto all’impresa di mettere al collo una medaglia. La Giorgi a livello Wta non ha mai brillato: due titoli (l’ultimo quasi tre anni fa), una corsa ai quarti di Wimbledon sempre nel 2018, il numero 26 come top ranking ma anche fatto isolato, una finale pro che manca da due anni.

Eppure alle Olimpiadi Tokyo 2020 tutto questo è stato spazzato via: Camila Giorgi ha prima superato un’avversaria tosta come la Brady, poi ha saputo tenere testa all’esperienza di Elena Vesnina e infine ha fatto il capolavoro contro Karolina Pliskova. Un’altra che come la Svitolina si scoglie quando conta, e questo potrebbe aiutare Camila: in caso di semifinale l’avversaria sarà una tra Paula Badosa e Marketa Vondrousova, la spagnola è fantastica da qualche mese ma assolutamente imbattibile e, senza più Ashleigh Barty, Naomi Osaka e Iga Swiatek nel torneo di tennis femminile, adesso alle Olimpiadi Tokyo 2020 è tutto possibile…

